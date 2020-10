Care este starea lui Alexandru Arșinel, după ce a fost operat la ochi. Prima declarație a actorului după intervenția chirurgicală

Celebrul actor a suferit o intervenție chirurgicală la ochi, în urmă cu doar câteva zile. Alexandru Arșinel se simte bine acum, după operația de cataractă și este optimist. Mai mult decât atât, el a declarat într-un interviu că este o afecțiune ce apare odată cu vârsta și mai ales la persoanele cu diabet.

Deșia nu a avut parte de momente tocmai fericite în această săptămână, actorul este într-o stare de sănătate bună, mai ales după ce și-a rezolvat problemele cu vedere.

Alexandru Arșinel, primele declarații după oerație

Actorul a explicat pentru Fanatik.ro că odată cu vârsta se mai întâmplă să te lase vederea și apar o serie de probleme. La 81 de ani, Arșinel a ales să își schimbe cristalinul și să rezolve toate problemele pe care le avea cu cataracta.

„E o suferință pe care o au toți oamenii de la o anumită vârstă, ne las ochii, intervin ochelarii, operații care ne fac să avem posibilitatea să vedem cu ochi buni. Probabil și din cauza alegerilor, că să vedem mai bine ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Mai bine să zâmbim decât să stăm supărați.

Diabetul nu a influențat la suferința mea, am de mai mulți ani ochelari, dar în ultimul an vederea a început să scadă că performanța. Așa am ajuns la profesorul Tătaru, care are o colaborare strânsă cu doamna doctor Monica Pop. Și a avut amabilitatea să mă lucreze, este o operație nouă că și tehnologie, modalitate de a acționa. O operație prin care nu se folosesc instrumentele de niciun fel, se face cu picături, 30 de minute iți curg picături în ochi și se efectuează transplantul respectiv, se scoate vechiul cristalin și se înlocuiește cu cel nou. Și Stela, Dumnezeu să o ierte, a făcut tot această operație”, a explicat Alexandru Arșinel pentru sursa citată anterior.

Cât l-a costat intervenția pe actor

ÎNCĂ O MOARTE FULGERĂTOARE, ÎN ROMÂNIA! CAUZA DECESULUI NU ESTE CUNOSCUTĂ ÎNCĂ

Un om sincer, Alexandru Arșinel a povestit și cât l-a costat operația de cataractă, dar și cât timp a petrecut în spital, în urma intervenției.

„M-a costat 1450 de lei cristalinul. Intervenția în sine nu m-a costat nimic. O zi se stă în spital. A doua zi, după ce se face un ultim control, ți se dă drumul acasă și se continuă acasă tratamentul cu picături”, a mărturisit el pentru sursa ciată.

Viața de actor în pandemie

În interviul acordat celor de la Fanatik, actorul în vârstă de 81 de ani a povestit și cum a decurs viața de actor, după reluarea activității în teatre, dar a oferit și sfaturi cu privire la optimisul de care fiecare dintre noi trebuie să dea dovadă.

„Am avut zilele Caragiale la Cișmigiu, am jucat cu echipa Teatrului Tănase care s-a bucurat de un succes. Sâmbătă a fost ultimul spectacol, la grădina Herăstrău. Această nenorocire, printre altele, urmărește și instalarea panicii între noi, oamenii. Trebuie să avem grijă să ne îmbărbătăm, acest pericol criminal care bântuie prin aer și care ne poate atinge indiferent oricine eșți. Optimismul trebuie să funcționeze. Sperăm să ajungem la liman în lupta cu jigodia asta. Se străduiesc și autoritățile, avem doctori buni, domnul Streinu Cercel care s-a ocupat personal de mulți artiști, inclusiv de colegul nostru Mălăele”, a declarat el.