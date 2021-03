Alina Laufer și bebelușii gemenii, născuți prematur, au fost externați după mai bine de șase săptămâni petrecute în maternitate

După multe emoții, a sosit și ziua în care Alina și Ilan Laufer își externează gemenii din maternitate și îi duc pentru prima dată acasă.

S-au împlinit deja 38 de zile de la venirea pe lume prematură a bebelușilor, o fetiță și un băiețel. Fericitul tătic și-a făcut apariția la Maternitatea Giulești în jurul orei 14.00, potrivit click.ro.

Au fost și momente în care starea micuților a fost delicată, însă frățiorii Laufer sunt acum în afara oricărui pericol. Au luat în greutate și sunt dornici să își cunoască familia, care din cauza pandemiei i-a văzut doar prin intermediului telefonului.

“Le-am făcut bebelușilor externarea și sunt foarte fericită că mergem, în sfârșit, la noi acasă! Eu credeam că plecăm pe la sfârșitul lui aprilie, dar uite că doamna doctor ne-a dat voie să mergem deja acasă, după 6 săptămâni și jumătate, aproape 7, de spitalizare! Gemenii sunt bine, iar sora lor abia așteaptă să îi întâlnească! Să nu mai spun de Ilan care nu i-a văzut deloc și nu mai poate. A făcut și cursuri de siguranță auto pentru bebeluși și este pregătit să își ia în serios mult așteptatul rol de tată! Jorge și Karina, fetița noastră, i-au cumpărat micuței prima pereche de cercei din viața ei și abia aștept să îi punem! Karina este și ea entuziasmată. Mă tot întreba când venim acasă! Aș fi putut să plec de vineri din spital, însă mie mi-a fost frică și am tot amânat momentul! Eu m-am recuperat! Sunt foarte ok, am avut tot timpul o stare de spirit bună și nu am plâns deloc în spital. M-am documentat despre copiii născuți prematur și știam exact care sunt riscurile și ce trebuie făcut. Am avut încredere în echipa de doctori de la Giulești și știam că totul trebuie să fie bine! Nu mai pot de dragul lor! Abia aștept să îi duc în camera lor superbă pe care le-am pregătit-o acasă!”, a mărturisit Alina Laufer, exclusiv pentru Click! chiar înainte să plece de la spital.

Alina Laufer a născut la 30 de săptămâni

Alina Laufer a născut prematur pe 15 februarie, după mai bine o săptămână de spitalizare. Soția politicianului Ilan Laufer a adus pe lume gemeni, o fetiță și un băiețel, cu aproape 10 săptămâni mai devreme de termen. În timpul petrecut în spital, vedeta s-a temut pentru viața micuților, mai ales pentru că băiețelul a avut probleme cu respirația.

“Nu plec din spital decât cu gemenii în braţe. Am momente în care cad, îmi cer scuze că nu am răspuns tuturor. Nu am starea necesară, însă mă bucur că sunt atâtea mămici care mă încurajează, mă susţin. Am trecut printr-un carusel de emoţii din cauza copilaşilor.Atenție maximă! Medicul Tudor Ciuhodaru: „Vreau ca acest produs să NU ajungă NICIODATĂ în farfuriile românilor”

Băieţelul nostru are nevoie de puţin ajutor cu respiraţia. Este nevoie de multă răbdare, am încredere în doctori. Mă aflu în cel mai sigur loc pentru copii. Am încredere că o să îi scoatem de aici mari şi frumoşi', a spus Alina Laufer la Kanal D, în urmă cu câteva spătămâni, potrivit okmagazine.ro.

Ea era însărcinată în aproape 30 de săptămâni și era internată la Maternitatea Giulești. Femeia în vârstă de 39 ani și-a dorit extrem de tare să devină din nou mamă, însă a întâmpinat dificultăți. În vara anului trecut, ea a reușit să rămână însărcinată, după mai multe încercări eșuate de fertilizare in vitro.