Alina Pușcaș, accident la schi. Vedeta are piciorul drept imobilizat (VIDEO)

Alina Pușcaș s-a accidentat grav în timpul unei vacanțe la munte. Recent, prezentatoarea TV a mers la schi, în România, însă, din cauza faptului că pârtia care era parțial acoperită cu gheață, a căzut și s-a rănit la unul dintre genunchi și a avut nevoie și de îngrijiri medicale.

”Am plecat la Sinaia și am ajuns la cota 2000, unde era absolut superb. Părea să fie zăpadă, dar de fapt era foarte multă gheață, pentru că totul lucea. A fost pentru prima oară când am îndrăznit să schiez pe gheață. Pe a doua pârtie pe care am dat-o am și căzut în genunchi și am lovit cu genunchii gheața. A fost prima oară când m-am lovit rău de tot. La un moment dat în Elveția am căzut într-o prăpastie, dar atunci nu am pățit nimic de genul ăsta ligamente, genunchi”, a spus Alina Pușcaș la Antena Stars, citează cancan.ro.

După acest accident, bruneta are piciorul drept imobilizat și urmează o lună de recuperare.

”Sunt în continuare cu orteză, este imobilizat piciorul drept. (…) Se pare că ligamentul colateral interior este afectat, de aceea trebuie să port câteva săptămâni această orteză fixă. Cel puțin 3 săptămâni va trebui să o port. Trebuie să am multă grijă. După o lună va trebui să fac o recuperare specială. Cu siguranță voi rămâne cu frică față de gheața pe care o poți întâlni pe pârtie. Greșeala mea a fost că am mers cu schiurle neascuțite”, a mai spus vedeta.