Alina și Gabriel Cotabiță, 10 ani de relație. Cum a început povestea de dragoste care a sfidat moartea

Alina și Gabriel Cotabiță formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz și poate că nu sunt mulți fanii care știu că povestea lor de dragoste a început în urmă cu 10 ani. Actuala soție la cunoscut pe cântăreț la unul dintre spectacolele sale, iar apoi totul a pornit de la o cafea. În 2016 cei doi au făcut pasul cel mare și au ajuns în fața altarului, la un an după problemele de sănătate ale artistului.

Nu ar fi fost mulți cei care l-ar mai fi văzut pe Gabriel Cotabiță mire pentru a doua oară, iar gurile rele au avut întotdeauna ceva de spus cu privire la diferența de vârstă, de 27 de ani dintre cei doi. Mai mult decât atât, el este un artisti și o vedetă autohtonă, iar ea a preferat să își țină viața departe de lumina reflectoarelor.

Povestea lor de dragoste a sfidat până și moarte, în 2015 când artistul s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Alina nu l-a lăsat însă singur, iar un an mai târziu au spus împreună „DA” iubirii lor. Într-un interviu acordat pentru Okmagazine, cuplul a povestit cum s-au cunoscut, dar și cum au ajuns să trăiască o poveste de dragoste demnă de un film.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alina și Gabi Cotabiță

Cei doi s-au cunoscut în 2010. La acea vreme, Alina mersese la unul dintre concertele lui Gabriel, iar după spectacol povestește că i-a scris un mesaj pe Facebook, dar nu se aștepta să îi răspundă chiar el. A urmat o urarea de ziua onomastică, transmisă tot în mediul online, iar artistul și-a făcut curaj și a scos-o la o cafea, apoi la un film, iar ieri au sărbătorit 10 ani de relație.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Dar nu înrăit...Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert. Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat „La mulţi ani!“. Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul „Să-ţi păs­trezi zâmbetul fermecător“. Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film... au trecut ani de zile”, a povestit Alina pentru Ok magazine.ro.

Iubirea care a trecut peste orice

Cuplul a trecut prin moente tensionate și chiar prin clipe de coșmar în 2015, când Gabriel Cotabiță a suferit un accident în sala de fitness a unui hotel din Capitală. La acea vreme, artistul a fost în mare pericol, când a intrat în stop cardio-respirator.

Iubita lui, la acea vreme, ar fi stat întotdeauna lângă el, iar ulterior, odată ce artistul s-a recuperat, cuplul s-a mutat împreună. „Ne-am mutat împreună numai după ce m-am întors eu din… întâmplările mele. Dar aveam intenţii serioase şi înainte, doar îi spusesem să nu mă părăsească. Am în­trebat-o, într-o seară, dacă nu vrea să ne că­sătorim, iar ea a zis: „Tu ţi-ai revenit suficient încât să ştii ce spui?“ Şi m-am bucurat că a zis „Da!”, a povestit Gabriel, pentru sursa citată anterior.

Dragostea a dăinuit și după clipele tragice din 2015, iar Alina a rămas în fiecare clipă alături de Cotabiță, care în prezent o laudă pentru ceea ce a făcut, dar și pentru ceea ce face în continuare. „Contează felul în care s-a comportat ea după comă... A fost o dovadă de dragoste total dezinteresată. Şi satisfacţia mea e că am folosit-o pe ea foarte mult şi o folosesc în continuare. E extrem de deşteaptă şi capabilă de multe, iar eu sunt foarte comod. Ea a venit cu o vigoare care mi-a făcut mie bine. Am fost egoist.”, explică artistul pentru publicația citată mai sus.

O familie mare ce se reunește de sărbători

Gabriel Cotabiță este la cel de-al doilea mariaj, iar din căsătoria alături de Ioana Nagy, ce a durat nici mai mul ți nici mai puțin de 19 de ani, artistul are trei fete: Eliza, Aela și Milena.

Alina a povestit și care este relația ei cu cele trei tinere și se pare că deși nu se întâlnesc foarte des, petrec sărbătorile împreună. „Cu Eliza m-am văzut constant pentru că ea locuia cu Gabi când l-am cunoscut eu. Pe Milena am văzut-o ceva mai rar, pentru că a stat în Italia o vreme. Iar cu fiica cea mare ne vedem tot rar, pentru că are doi copii şi stă în Ştefăneşti. Dar facem toate sărbătorile împreună”, explică soția lui Gabriel Cotabiță, pentru Ok magazine.

Gabriel Cotabiță și Alina Gabriela Munteanu s-au căsătorit în 2016, iar la eveniment Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu au fost nașii.