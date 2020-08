Amna iubește din nou. Solista a plecat în vacanță cu noul iubit

Amna este în culmea fericirii. Faimoasa cântăreață de muzică pop iubește din nou. Blondina se află în vacanță, la mare, în compania unui bărbat, pe care deocamdată îl ține ascuns de ochii lumii.

A trecut aproape un an de la divorțul Amnei de fostul ei partener de viață. Acum, se păre că bomba sexy iubește din nou. De la încheierea procesului de divorț și până acum, cântăreața și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Un bărbat misterios se pare că ar fi readus-o la viață pe celebra solista de muzică dance, iar acest lucru se vede din postările artistei. Amna este din ce în ce mai voioasă și plină de viață.

De curând, îndrăgita cântăreață a postat pe contul de socializare un filmuleț de la mare în care l-a surprins subtil pe noul iubit. În clip, Amna îi oferă partenerului un pahar cu vin pe plajă, însă nu îi arată chipul.

A divorțat după 9 ani de căsnicie

Amna a divorțat de soțul ei în urmă cu un an, după 9 ani de căsicie. Cauza rupturii dintre ei ar fi fost programul încărcat, ca în multe alte cupluri din showbiz.

„Dacă aş da timpul înapoi, nu l-aş mai implica în activităţile mele concertistice. Aşa era atunci moda. Am vrut să fie sigur pe ceea ce fac eu. Am fost plecată mult în alte ţări, am vrut să fie cu mine, să aibă încredere în mine…”, a declarat Amna, la un moment dat.CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Deși s-au despărțit, Amna și bărbatul cu care a avut o relație timp de mai bine de 12 ani au rămas în relații foarte bune. Cei doi au împreună un băiețel în vârstă de șase ani. Cei doi foști soți au fost surprinși iarna trecută la cinematograf, împreună cu băiețelul lor.

„Ne-am întâlnit înainte de Revelion, dar nu ne-am împăcat. Au fost sărbătorile de iarnă, iar pentru David, băiețelul nostru, a fost important să ne vadă împreună. Nu poți să îi explici copilului că noi am divorțat. De dragul lui am ieșit la un film. Pentru mine important e ca David să fie fericit. Lucrurile pe care le-am făcut sunt de dragul lui”, a declarat Amna în urmă cu ceva timp, conform Cancan, după ce în presă au apărut imaginile în care ea apare alături de Cristi Mușat, fostul soț, și de copilul lor, David.

Motivul divorțului de soțul ei după nu mai puțin de 9 ani de căsnicie

„Este un mare zbucium în mine pe care l-am scris pe hârtie și apoi l-am înregistrat în studio. Și am vrut să împărtășesc cu voi trăirea mea pe care bănuiesc că și voi o trăiți din plin.

Cred că nu mai avem timp de absolut nimic și cred că am intrat în așa-zisă cursă a șobolanului.

Încercăm să facem tot timpul bani, afaceri, să fim de succes și uităm de cea mai importantă parte a sufletului nostru, familia.

Și ne trezim uneori, mult-mult prea târziu, când poate oamenii noștri dragi nu mai sunt lângă noi sau când copiii noștri au crescut”, a spus Amna, conform Avantaje.