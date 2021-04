Ana Porgras, eliminată cu scandal de la "Survivor România". Jador, aspru criticat de fani după plecarea fostei gimnastei

Eliminare cu scandal Survivor România. Ana Porgras a părăsit competiția, spre dezamăgirea telespectatorilor. Fosta campioană mondială la bârnă a fost eliminată, primind cele mai puține voturi din partea publicului. Faimoasa a plecat din cadrul show-ului cu ochii în lacrimi și a mărturisit își dorea să participe în continuare la competiție.

În cadrul Consiliului, Ana Porgras a fost propusă spre eliminare de către Jador și Sebastian Chitoșcă. Se pare că voturile celor doi au fost fatale și au adus eliminarea fostei gimnastei.

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt. Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a declarat Ana Porgras, potrivit cancan.ro.

Eliminarea Anei Porgras a stârnit numeroase revoltă pe rețelele sociale. Jador a fost aspru criticat pentru că a propus-o spre plecare, iar producătorii emisiuni au fost acuzați de măsluirea voturilor.

Cântărețul a recunoscut că votul lui nu este unul corect, dar a sperat până în ultimul moment ca fosta gimnastă să rămână în competiție. Jador nu a știut cu cine să voteze și nu ar fi putut să-l propună pe Culiță Sterp pentru eliminare, pe care îl consideră prieten, așa că s-a gândit la Ana, fără a-și imagina că sportiva chiar va pleca cu adevărat din competiție.

Jador era favoritul publicului, însă a pierdut mulți dintre susținători din cauza eliminării neașteptate.

Pe de altă parte, Zanni a fost cel mai afectat de plecarea sportivei. Concurentul a izbcnit în plans la șfârșitul ceremoniei de eliminare.

A MURIT fondatorul PSD! Era infectat cu COVID-19!