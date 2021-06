Anamaria Prodan a ieșit la atac: „O să acționez în judecată!"

S-a umplut paharul pentru Anamaria Prodan, care s-ar afla în plin divorț cu Laureniu Reghecampf. Antrenorul a confirmat ruptura, dar impresara nu cedează.

Sătulă să fie ridiculizată, Anamaria Reghecampf a ieșit la atac. Ea amenință că este în stare să acționeze în instanță, împotriva celor care o denigrează.

„Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni.

Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte mulți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e, poate, emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași", a declarat Anamaria Prodan pentru Digisport.ro.

Informații contradictorii comunicate de către Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan

Joi, 17 iunie a fost comunicată decizia lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a recunoscut că va divorța, dar câteva ore mai târziu, Anamaria Prodan a declarat că nu va renunța la relație.

„Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc!”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik.

„Și dacă familia asta divorțează, tot împreună o să fim și tot puternici o sa fim. Eu, Anamaria Prodan nu divorțez, e OK? În rest, voi îl știți pe Laur că vorbește vreodată? Întrebați-l pe el. Acum e plecat din țară, dar când se va întoarce, îl puteți întreba", a transmis impresara pentru Antena Stars.