Anamaria Prodan a spus tot. Conversațiile cu Reghe au fost publicate (FOTO)

Anamaria Prodan nu renunță la relația cu Laurențiu Reghecampf. Deși antrenorul a confirmat divorțul, impresara se ține tare. Anamaria a publicat în online conversațiile purtate pe mail cu soțul ei, în urma informațiilor surprinzătoare apărute zilele trecute în mass-media.

Dacă Reghe păstrează tăcerea în spațiul public, agentul FIFA îi face în continuare declarații de dragoste antrenorului.

„Am să las aceste mailuri să vorbească, poate ele reușesc să vă facă să înțelegeți DRAGOSTEA UNICA ȘI PURĂ DIN CARE S-A CLĂDIT UN IMPERIU ȘI O FAMILIE DE VIS", a anunțat Prodan, pe Instagram, unde a postat mesajele de mai jos.

De asemenea, agentul FIFA a postat și o fotografie cu Reghe, în contextul subiectului momentului în showbiz-ul românesc.

Prima reacție a Anamariei Prodan, după ce Laurențiu Reghecampf a confirmat divorțul

Săptămâna trecută, după ce Reghe a făcut anunțul despărțirii, Anamaria a negat intențiile antrenorului.

„Ți se pare că am un bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume chiar. Eu am vrut să-i organizez o petrecere surpriză, cu ocazia nunții de cristal, dar cineva, care nu era pe listă, dar s-a strecurat cumva, a stricat totul. Iar Reghe a aflat. Ca să vezi cum sunt oamenii

Noi suntem un cuplu unic în lume. manager și antrenor, amândoi la nivel internațional, mai ales într-o țară în care familiile noastre sunt puternice", a declarat Anamaria Prodan pentru Antena 1, la XNS.