Anamaria Prodan, detalii despre simptomele de COVID-19: „A fost greu, cumplit / Simți că nu poți să respiri, în momentul ăla intervine panica”

În vârstă de 47 de ani, Anamaria Prodan a fost testată pozitiv pentru COVID-19 la finalul lunii noiembrie, iar simptomele cu care s-a confruntat sexy impresara nu au fost deloc ușoare. Din păcate, soția lui Reghe a dezvoltat o formă grea a bolii și a fost nevoită să meargă de urgență cu salvarea la Institutul Matei Balș din Capitală.

„A fost greu, cumplit. Astăzi mă simt mult mai bine, dar a fost cumplit. Nu mă așteptam ca pe mine să mă răpună ceva. Problemele cumplite sunt atunci când simți că nu poți să respiri, în momentul ăla intervine panica. Imediat după am fost la spital, mi-au verificat plămânii, apoi am stat frumos acasă liniștită, am făcut perfuzii cu toate vitaminele, am urmat schema asta pe care medicii lui Gigi Becali au făcut-o și care a dat roade pe fiecare pacient”, a declarat soția lui Reghe pentru GSP.

starea de sănătate a impresarei, după infectarea cu COVID-19

Veștile sunt însă bune pentru Anamaria Prodan, așa cum a povestit la GSP, impresara a urmat o schemă de tratament, iar acum se simte mai bine.

„Astăzi sunt OK, pot să mă ridic, pot să merg. Crede-mă că am stat în pat cât n-am stat toată viața mea. Astăzi e a 9-a zi și abia acum pot să respir și să vorbesc cât de cât normal. Pentru mine a fost cumplit, nu am găsit încă doi pacienți care să aibă aceleași simptome. E incredibil”, a adăugat ea.

Vedeta s-a infectat a o şedinţă a conducerii clubului Hermannstadt, la Sibiu, unde mare parte din echipă a fost confirmată cu Covid-19. Alertată de simptome, şi-a făcut testul, care din păcate a fost pozitiv.

“Ana a fost bine, nu a avut simptome majore la început. Iniţial, s-a simţit obosită, şi a preferat să stea în pat. A avut grijă să îi protejeze şi pe ai ei, chiar e precaută. Însă duminică dimineaţă totul s-a schimbat. Ana s-a simţit foarte rău şi a sunat la ambulanţă. Nu a vrut să mai stea, aşa că s-a prezentat de urgenţă la Matei Balş unde i s-au făcut radiografii la plămâni”, a declarat un apropiat al Anamariei Prodan pentru click.ro.