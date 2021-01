Anamaria Prodan nu se mai oprește. Rafală de jigniri la adresa lui Gigi și Giovanni Becali: „Doi șobolănei disperați! Să nu mă deranjeze, că sar amândoi din bocanci!"

După ce a ratat șansa de a încasa un comision gras de pe urma mutării lui Dennis Man la Parma, Anamaria Prodan s-a dezlănțuit. Impresara de fotbaliști a început războiul cu verișorii Becali, Gigi și Giovanni.

După ce Gigi Becali a declarat faptul că pe Dennis Man el l-a descoperit, Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri. Impresara susține că patronul FCSB a fost trimis de Prodan să-l monitorizeze. Tot impresara a negociat transferul și clauzele.

„După 9 meciuri jucate, Gigi a început să urle să nu mai fie băgat că el nu mai da bani la UTA. Dennis nu a mai jucat o perioadă. Era disperat. Laur s-a enervat și l-a băgat pe teren. Era al zecelea meci. Gigi a turbat. A fost circ atunci. M-a sunat Gigi să vedem cum facem cu banii. Am sunat la UTA iar. Am fost fabuloși din nou. Au acceptat jumătate din bani, doar ca să îi fie bine lui Dennis.

Becali țipa după 9 meciuri să îl trimită să joace la Liga 3. Nimeni altcineva. Reghecampf l-a băgat pe Man în cel de al zecelea meci peste capul lui Gigi Becali. Ăsta este adevarul”, a declarat Anamaria Prodan pentru ProSport.

Anamaria Prodan, despre Gigi și Giovanni Becali: „Dacă trăiam într-o societate normală, Gigi și Giovanni nu existau"

Mai mult, Anamaria Prodan i-a amenințat pe Gigi și Giovanni Becali că i-ar putea arunca „din bocanci".

„Acești indivizi dubioși și murdari de tot ce e urât pe pământ, Gigi și Giovanni, dacă trăiam într-o societate normală, nu existau. Nimeni nu îi băga în seamă! Transferul lui Man la Parma este al meu 100%. Și sunt mândra de tot de partenerii mei de Parma! Că există așa specimene în România s-au mirat și cei de la Parma. Dar când ai așa un patron-circ în România nu ai ce să faci. Trebuie să faci orice să îți vezi interesul.

Au sunat ca doi șobolănei disperați să facă rost de numărul patronului Parmei să se milogească pentru încă un milion în plus. Eu nu mă milogesc. Eu cer oficial. Eu am cerut 13 mililioane plus 2 milioane bonusuri. Ei amândoi au scos 11 în rate cu bonusuri care nu se pot atinge în 4 ani, acești negociatori mari.Templul indian cu o uşă din aur pe care n-o poate deschide nimeni. Ce se ascunde aici poate provoca Al III-lea Război Mondial

Să își vadă de minciunile lui, de Dumnezeu, ca să nu mă apuc eu să vorbesc. Știe el ce se întâmplă dacă vorbesc eu. Să își vadă amândoi de bătrânețe liniștiți pe acasă! Atât mai spun eu. Și ei amândoi știu. Ciocul mic și joc de glezne frumos și să își numere banii pe care eu i-am adus în toți anii ăștia la Steaua. În rest, pace și liniște. Dar să nu miște prea tare să mă deranjeze că arunc foc pe nări și sar amândoi din bocanci”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru sursa citată.