Anamaria Prodan (48 de ani) a oferit prima reacție în care a vorbit pe larg, despre divorțul confirmat de către Laurențiu Reghecampf (45 de ani). Impresara a declarat că ea nu se gândește la divorț, dar recunoaște că au existat niște tensiuni.

Un incident nefericit care a implicat un personaj neinvitat la nunta de cristal ar fi declanșat problemele, a declarat Prodan.

„Ți se pare că am un bărbat de lăsat? Eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume chiar. Eu am vrut să-i organizez o petrecere surpriză, cu ocazia nunții de cristal, dar cineva, care nu era pe listă, dar s-a strecurat cumva, a stricat totul. Iar Reghe a aflat. Ca să vezi cum sunt oamenii

Noi suntem un cuplu unic în lume. manager și antrenor, amândoi la nivel internațional, mai ales într-o țară în care familiile noastre sunt puternice", a declarat Anamaria Prodan pentru Antena 1, la XNS.

Anamaria Prodan: „Eu nu divorțez"

Agentul FIFA nu va renunța la fostul antrenor de la FCSB, în ciuda tensiunilor acumulate de-a lungul timpului.

„Și dacă familia asta divorțează, tot împreună o să fim și tot puternici o sa fim.

Eu, Anamaria Prodan nu divorțez, e OK? În rest, voi îl știți pe Laur că vorbește vreodată? Întrebați-l pe el. Acum e plecat din țară, dar când se va întoarce, îl puteți întreba", a mai declarat impresara.Scandalul momentului! Anamaria Prodan n-a mai rezistat! A spus totul. Ce se întâmplă, de fapt, între ea şi Reghe?

„Eu nu exclud niciodată, nimic"

Anamaria Prodan a lăsat de înțeles că speră ca declarațiile soțului ei să fie doar ironice.

„Poate că a zis el așa, ca să scape de persoana cu care vorbea, 'da, mă, da, divortez! Dar, eu nu vorbesc cu Laurențiu așa ceva. Laur poate să facă ce vrea, să vorbească orice.

(...) Eu nu exclud niciodată nimic, dar în momentul ăsta, familia Prodan Reghecampf e prea puternică ca să facă jocurile altora", a mai transmis Prodan.