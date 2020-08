Anca Serea a fost externată din spital: "Am crezut efectiv că nu o să-mi revin"

In sfârșit am ajuns acasa! Și... sunt puțin mai bine ! Sanatatea este cel mai pretios lucru din viata unui om. Iar ultima saptamana mi-a demonstrat din plin cat de mult conteaza sa ai grija de tine, nu doar pentru binele tau, ci si pentru al celor care depind de tine sau al celor care tin la tine. Poateo parte din voi, prietenii de aici ati aflat ca am ajuns internata in spital din cauza anemiei. Este o problema de care stiam, dar nu i-am acordat niciodata importanta cuvenita. Corpul meu a vrut sa imi transmita mesajul ca muncesc prea mult, ma odihnesc prea putin si nu am tinut cont de tratamentul pe care ar trebuit sa il urmez constant. Simptomele pe care le-am resimtit de data aceasta au fost ca un dus rece. Am crezut efectiv ca... nu o sa-mi revin. Iar familia si foarte multi prieteni s-au ingrijorat nespus. Multumesc tututor pentru ca v-ati gandit la mine si poate v-ati rugat pentru binele meu. Va rog pe toti care cititi aceasta postare sa aveti grija de voi, sa nu credeti ca problemele de sanatate pe care le aveti dispar de la sine sau ca aveti timp sa va ocupati de ele luna viitoare, poate anul viitor. Sanatatea noastratrebuie sa fie o prioritate indiferent de orice! Va imbratisez cu dragoste, sa fim sanatosi ! #home #stayhealthy #takecareofyourself

