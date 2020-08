Anca Serea, internată în spital din cauza unei anemii severe. Vedeta își pierduse mobilitatea pe partea dreaptă a corpului, nu mai vedea și nu mai auzea (VIDEO)

Anca Serea se află internată într-un spital din Capitală, de câteva zile, din cauza unei anemii severe. Din cauza problemelor de sănătate, vedeta nu a putut fi prezentă, joi, la aniversarea fiicei sale, Sarah.

"Din păcate, mă aflu la spital. Am avut o probleme de sănătate. Nu știu câți dintre voi știți că eu am o problemă cu o anemie severă", a povestit vedeta într-un filmuleț postat pe pagina ei de Instagram.

Anca Serea s-a simțit extrem de rău în timp ce se afla în Bulgaria

Frumoasa brunetă a povestit că a început să se simtă rău în timp ce era într-o călătorie Bulgaria, alături de soțul ei, cântărețul Adi Sînă.

"Povestea este că am plecat cu Adi, am plecat în Bulgaria, la o întâlnire și am fost la Varna cu mașina și am simțit că nu am o stare generală foarte bună. Adi a mers la farmacie să îmi cumpere niște calciu și magneziu. Mi s-a făcut foarte rău, am vărsat și am chemat ambulanța", a spus soția cântărețului.

Anca Serea a mai spus că s-a îngrozit de felul în care a fost tratată în spitalul bulgăresc.

"Sistemul de sănătate din Bulgaria este unul foarte defectuos, chiar și comparativ cu cel din România", a spus fosta prezentatoare.

Vedeta nu își mai putea controla partea dreaptă a corpului

Din cauza valorilor fiziologice scăzute, partea dreaptă a corpului îi amorțise și nu mai vedea și nu mai auzea cu ochiu și urechea stângă.

"Nu știu dacă mă credeți, dar cumva am fost pe marginea prăpastiei, nu mai auzeam cu urechea dreaptă deloc, nu mai vedeam cu ochiul drept, toată partea asta a capului îmi era oarecum amorțită, n-am mai putut să-mi mișc mâinile și picioarele. Mi s-a părut că ambulanța, durează să vină o veșnicie, 10-15 minute, nu-mi dau seama.

Adrian s-a speriat și el foarte tare. Problema a fost că oamenii nu vorbeau engleză deloc, foarte, foarte puțin și nu puteam să ne înțelegem cu ei. M-au dus la un spital și m-au întrebat dacă vreau să stau 4 zile internată pentru că ei nu au nici cea mai vagă idee ce se întâmplă. Era un spital cu secție COVID și noi am refuzat să ne internăm, m-au dus la un alt spital...", a spus Anca.

Vedeta va mai sta internată câteva zile în Capitală, pentru că încă nu și-a revenit.

"Am ajuns cu greu acasă, la București. Am stat peste noapte în Bulgaria pentru că ne-a fost teamă să plecăm. Acum sunt la spital. Analizele sunt destul de slabe în ceea ce privește hemoglobina și cantitatea de fier pe care o am. Hemoglobina am avut-o 5.6, știu că normaliatea trebuie să fie între 12 și 16 la femeile de vârsta mea, iar fierul l-am avut 5", a mai spus vedeta.

Testul pentru COVID-19 a fost negativ pentru fosta prezentatoare

Vedeta mai spus că prietenii ei virtuali erau îngrijorați că ar putea infectată cu COVID-19, însă rezultatul testului au fost negativ.

"Am primit multe întrebări cu privire la faptul dacă aș fi depistată pozitiv la testul COVID. Dar nu, am făcut acest test pentru că a trebuit să mă internez. Până azi am stat într-o secție tampon, și rezultatele testului au venit astăzi [n.r. vineri] la ora 18:00 și din fericire, negative", a spus bruneta.

Care este cauza anemiei severe de care suferă Anca Serea

Frumoasa prezentatoare a dezvăluit și cauza pentru care nivelul de fier din sânge i-a scăzut atât de drastic.

"Da, știu [n.r. cauza]. Am o menstruație foarte abundentă, îmi cer scuze că explic, dar aștia sunt termenii medicali. O am de mulți ani de zile, de pe la 20 de ani. Cauzele medicale nu au fost depistate, la examenul clinic totul pare în regulă", s-a confesat Serea.

Pentru a-i salva viața, medicii i-au făcut și o transfuzie de sânge vedetei.

"Nu am realizat că am un deficit atât de mare...Am făcut transfuzie de sânge. Azi-noapte, până la ora 2 am primit 1200 de mililitrii de sânge. Vreau să-i mulțumesc, oricărui om, cine a fost și am primit sânge de la el, îi mulțumesc... ", a declarat ea.

Anca Serea a mai spus că speră să fie externată luni și să ajungă la cei 6 copii ai ei, pentru că deja se simte mai bine.