Anca Serea, internată pentru a doua oară în spital, în doar câteva săptămâni. Ce a pățit vedeta de data aceasta

Anca Serea a ajuns din nou în spital, joi, după ce, în urmă cu doar câteva săptămâni a fost dusă la urgență cu o ambulanță, în stare foarte gravă, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla în Bulgaria.

Vedeta a publicat o nouă fotografie de pe patul de spital, conectată la perfuzii.

"Din nou aici", a scris vedeta la postarea de la Instastory.





De ce boală suferă Anca Serea

Așa cum a povestit după internarea de acum câteva săptămâni, vedeta suferă de o anemie severă, care o doboară pur și simplu din piciooare. La aceasta se mai adaugă și strseul și oboseala, pentru că vedeta are 6 copii, dintre care 5 mici.

Fosta prezentatoare tv a ajuns la urgență la începutul lunii august

Frumoasa brunetă a mai ajuns pe mâinile medicilor și la începutul lunii august, când, din cauza anemiei severe și a valorilor fiziologice fdoaret scăzute nu își mai putea controla corpul pe partea dreaptă, nu mai vedea și nu mai auzea cu ochiul și urechea de pe această parte a capului. CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Într-un mesaj postat pe pagina ei personală de Instagram, Anca Serea a povestit că a realizat când de importantă este sănătatea atât pentru ea cât și pentru membrii familiei ei. O problemă de sănătate minoră, căreia nu i-a acordat prea multă atenție a doborât-o atât din punct de vederea fizic cât și psihic, pentru că la un moment dat a crezut că nu o să își mai revină.

"Este o problemă de care știam, dar nu i-am acordat niciodată importantă cuvenită. Corpul meu a vrut să îmi transmită mesajul că muncesc prea mult, mă odihnesc prea puțin și nu am ținut cont de tratamentul pe care ar trebuit să îl urmez constant. Simptomele pe care le-am resimțit de dată această au fost că un dus rece. Am crezut efectiv că... nu o să-mi revin. Mi s-a făcut foarte rău, am vărsat și am chemat ambulanța. Sistemul de sănătate din Bulgaria este unul foarte defectuos, chiar și comparativ cu cel din România", a scris Anca Serea pe Instagram.

Vedeta nu își mai putea controla partea dreaptă a corpului

Din cauza valorilor fiziologice scăzute, partea dreaptă a corpului îi amorțise și nu mai vedea și nu mai auzea cu ochiu și urechea stângă.

"Este o problemă de care știam, dar nu i-am acordat niciodată importantă cuvenită. Corpul meu a vrut să îmi transmită mesajul că muncesc prea mult, mă odihnesc prea puțin și nu am ținut cont de tratamentul pe care ar trebuit să îl urmez constant. Simptomele pe care le-am resimțit de dată această au fost că un dus rece. Am crezut efectiv că... nu o să-mi revin. Nu știu dacă mă credeți, dar cumva am fost pe marginea prăpastiei, nu mai auzeam cu urechea dreaptă deloc, nu mai vedeam cu ochiul drept, toată partea asta a capului îmi era oarecum amorțită, n-am mai putut să-mi mișc mâinile și picioarele. Mi s-a părut că ambulanța, durează să vină o veșnicie, 10-15 minute, nu-mi dau seama. M-au dus la un spital și m-au întrebat dacă vreau să stau 4 zile internată pentru că ei nu au nici cea mai vagă idee ce se întâmplă. Era un spital cu secție COVID și noi am refuzat să ne internăm, m-au dus la un alt spital...", a spus Anca Serea.

Vedeta va mai sta internată câteva zile în Capitală, pentru că încă nu își revenise complet.

"Am ajuns cu greu acasă, la București. Am stat peste noapte în Bulgaria pentru că ne-a fost teamă să plecăm. Acum sunt la spital. Analizele sunt destul de slabe în ceea ce privește hemoglobina și cantitatea de fier pe care o am. Hemoglobina am avut-o 5.6, știu că normaliatea trebuie să fie între 12 și 16 la femeile de vârsta mea, iar fierul l-am avut 5", a mai spus vedeta.

Pentru a-i salva viața, medicii i-au făcut și o transfuzie de sânge vedetei.

"Nu am realizat că am un deficit atât de mare...Am făcut transfuzie de sânge. Azi-noapte, până la ora 2 am primit 1200 de mililitri de sânge. Vreau să-i mulțumesc, oricărui om, cine a fost și am primit sânge de la el, îi mulțumesc... ", a declarat ea.