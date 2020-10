Anca Serea, din nou pe patul de spital. Medicii au supus-o unor intervenții medicale complexe (VIDEO)

Anca Serea se luptă cu probleme de sănătate destul de serioase. După ce a ajuns de mai multe ori la urgență anul aceasta din cauza unei anemii severe, vedeta a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute, din nou pe mâna medicilor. De data aceasta soția lui Adi Sîna și-a făcut niște investigații medicale complexe: colonoscopie și endoscopie, proceduri care se efectuează sub anestezie medicală.

Vedeta a postat și un filmuleț pe pagina de Facebook. În momentul în care a plecat de acasă, mămica de șase copii era extrem de stresată și a mărturisit că frica a ținut-o trează toată noaptea.

"Urmează să fac două investigații meicale mai complicate și sunt foarte stresată, n-am dormit", a povestit Anca, în timp ce soțul ei o încuraja că totul va decurge bine.

Cum se simte Anca Serea și ce mesaj a transmis după investigațiile medicale

Intervenția a durat aproximativ 45 de minute și imediat ce s-a trezit din anestezie, pentru a da de știre că se simte bine, dar și pentru a-i încuraja pe cei care o urmăresc și care se pregătesc să facă intervenții asemănătoare.

"Sunt pe patul de spital și acum pot să va povestesc și vouă că am făcut colonoscopie și endoscopie de care îmi era foarte foarte frică și, Slavă Domnului că totul este foarte bine. Trebuie să frecunosc că în ultimele zile am făcut atacuri de panică și mi-am făcut tot felul de scenarii. Mesajul meu pentru voi este să veniți să vi le faceți pentru că nu simțiți nimic, eu le-am făcut cu anestezie totală, am avut o echipă de doctori minunată. Abia aștept să ajung acasă la copii si să am mai multă grijă de mine. N-am simțit nimic, dar mi-am făcut niște scenarii absolut stupide, am crezut că am să simt tot ce mi se va face, dar fiindcă am optat pentru anestezie, și-a făcut efectul. M-am trzeit cred că după jumătate de oră, am mers pe picioare și acum sunt bine", a povestit vedeta.