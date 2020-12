Anca Serea revine pe micile ecrane, alături de Andreea Berecleanu. Cele două vedete vor prezenta știrile la Prima Tv

Anca Serea revine pe micile ecrane. Frumoasa brunetă va prezenta, alături de Florin Căruceru, știrile sportive de la 18, pe Prima TV.

“Mă bucur că am șansă de a lucra într-un domeniu care mi-a plăcut dintotdeauna. Am simțit că mă aflu în locul potrivit, încă de la primele probe. În plus, sunt fascinată de tot ce ține de muncă în redacție, nu doar de pupitrul știrilor și îmi doresc foarte mult că telespectatorii să prefere Focus Sport”, mărturiseste Anca Serea, potrivit declarației apărute pe site-ul postului.

Andreea Berecleanu, la pupitrul "Focus"

La pupitrul Focus va fi și Andreea Berecleanu, de luni până joi, iar de vineri până duminică, Marius Saizu. Sebastian Zachmann va fi senior corespondent pe zona de politic. Ştirile de după amiază vor fi redate de Livia Graur de luni până vineri, de la ora 15.00, iar de ştirile nopţii se va ocupa Ioana Maria Moldovan, de luni până joi, de la ora 23.00.

Noua grilă va intra în vigoare de luni, 7 decembrie 2020.

La Prima TV a migrat și emblematica voce a Pro TV-ului din ultimii 25 de ani, Bebe Cotimanis. Acesta plecat din trust, după 25 de ani de colaborare și poate fi auzit în spoturile de la Prima TV, dar și pe celelalte posturi sportive ale grupului Clever Media (Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K).

Recent, vlogger-ul Selly a lansat o emisiune care se vede și la Prima TV. Toate aceste mutări vin în contextul unui val de schimbări prin care trece postul TV. Trustul a fost preluat, recent, la Clever Media, companie deținută de Adrian Tomșa, relatează paginademedia.ro.