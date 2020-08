Andra Voloș, primele declarații după idila cu Jador. De ce a pus punct relației

Andra Voloș își amintește că, pe când era concurentă la Puterea Dragostei, a interesat-o Jador, și el concurent în cadrul aceluiași reality-show. În plus, Andra susține că s-a sărutat cu faimosul interpret de muzică de petrecere.

Andra Voloș, primele declarații după idila cu Jador: ”M-am sărutat cu el”

Andra Voloș a declarat la un moment dat că, pe când se afla în competiția de la Puterea Dragostei, și-a dorit o relație cu Jador, pe numele lui real, Ionuț Dumitrescu, și el concurent în cadrul emisiunii.

Totul s-a întâmplat înainte de a începe relația cu Bogdan Mocanu, nimeni altul decât prietenul lui Jador. Andra a povestit cum s-a furișat în casă, la Istanbul, unde se făceau filmările, întâlnindu-se, în secret, cu Jador. A vrut o relație cu el, dar după primul sărut și-a dat seama că nu este acea atracție.

"M-am sărutat cu el, dar… nu am simțit atracție. Pentru mine contează să simt ceva când mă sărut cu cineva. Cu Jador nu a fost nimic. El plângea și atunci după Simina, plus că eu nu mă vedeam cu el în viitor. Atât a fost. Nu înțeleg de ce a făcut el atâta tam-tam", a mărturisit Andra Volos, conform wowbiz.ro.

Andra Volos, iubire cu năbădăi cu Bogdan Mocanu

Andra Volos și Bogdan Mocanu, cel mai bun prieten al lui Jador, au trăit o poveste de dragoste, după idila pe care Andra a avut-o cu Jador. Acum, cei doi nu mai formează un cuplu. Relația nu mersese oricum. Încă de la început, aceasta a fost cu urcușuri și coborâșuri din cauza orgoliilor lor.

De ce a pus punct relației

Andra explica motivul ultimei despărțirii de Bogdan Mocanu.

„Așa cum a observat toată lumea din ultimul vlog, când au spus că Bogdan nu mai e la fel, eu fiind sinceră, într-adevăr nu mai simțea la fel. Și când mă pupa. În emisiune el era ăla care venea, mă pupa, îmi lua flori și era foarte atent cu mine. Acum nu mai era la fel. Ba din contră. Când era cu mine, mergea la geam și stătea la telefon, mergea în baie sau vorbea cu mama sau pur și simplu îl simțeam foarte rece. Când mergeam la restaurant stătea pe telefon. Eu profitam de orice moment ca să stau cu el, dar asta nu o făceam din disperare, ci pur și simplu pentru că eram conștientă că stă foarte puțin la mine. După ce a plecat l-am simțit foarte rece.”, a afirmat fosta consurentă a celui mai urmărit reality-show.