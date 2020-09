Andreea Antonescu, cea mai nouă concurentă a emisiunii "Ferma". Cântăreața vrea să-și depășească limitele (GALERIE FOTO)

Andreea Antonescu s-a alăturat vedetelor care concurează la emisiunea "Ferma. Orășeni vs. Săteni". Cântăreața a povestit într-un Instastory că se consideră o fire curajoasă și că așteaptă cu nerăbdare noile provocări la care va fi supusă în competiție.

Cântăreața a anunțat vineri, pe contul de Instagram că prima ei apariție în show va avea loc marți.

"Aventura mea in Fermaprotv a început! Mi-ați simțit lipsa in mediul online și mi-ați repetat in nenumărate rânduri, iar eu v-am răspuns că am cea mai bună explicație!

Am acceptat provocarea pentru că mi-am dorit să-mi testez limitele și sunt convinsă că va rămâne cea mai tare experiență a vieții mele! Fiți cu ochii pe mine și țineți-mi pumnii strânși marti", a scris Andreea pe Instagram.

„În viață, vorbim de evoluție, doar în astfel de momente. Eu mi-am dorit să învăț mai multe lucruri despre mine, să văd cum reacționez în situații limită. După această experiență, sunt sigură că vor fi schimbări: îmi voi da seama că sunt răsfățată, din anumite puncte de vedere. Totodată, dacă ar fi să câștig, nu cred că există vreo persoană care nu s-ar bucura de suma de bani pusă în joc”, a mai declarat Andreea Antonescu pentru Libertatea.ro.

George Burcea a fost unul dintre concurenții din sezonul aceasta al emisiunii. El a fost eliminat recent și dacă n-ar fi fost ar fi dat nas în nas cu cealalță jumătate a trupei Andre.

Cu toate că și-a dorit să ajungă în finală și să câștige marele premiu, fostul soț al Andreei Bălan s-a văzut nevoit să abandoneze cursa. Chiar în momentul în care dădea semne că ar putea fi unul dintre viitorii finaliști ai show-ului de la Pro TV, actorul a avut parte de o ”surpriză” neașteptată. Din dorința de a-și etala calitățile competiționale, se pare că fostul soț al Andreei Bălan s-a accidentat extrem de serios, iar echipa de filmare a decis ca el să fie scos din show-ul TV. Astfel, aflându-se în incapacitate de a mai continua în ”Ferma”, fostul soț al renumitei cântărețe a părăsit show-ul ”în glorie”, lăsând-i pe colegii lui să se bată pentru marele premiu.

George Burcea și Viviana Sposub s-au îndrăgostit pe platourile de filmare

George Burcea și asistenta tv Viviana Sposub s-au îndrăgostit nebunește pe platourile de filmare ale show-ului „Ferma. Orășeni vs Săteni”, telespectatorii putându-i vedea în ipostaze tandre în ultima perioadă. Cei doi s-au sărutat pătimaș, iar de aici până la relație a mai fost un singur pas.

Conform unor surse din anturajul acestora, Viviana Sposub și George Burcea par să calce pe urmele cuplului Brigitte – Florin Pastramă.

Cu toate acestea, cei doi amorezi trebuie să-și țină ascunsă momentan ascunsă relația. Decizia ar aparține chiar șefilor de la trustul PRO TV.

Se pare că șefii de la Pro TV au hotărât ca George Burcea și Viviana Sposub să nu se afișeze împreună până la difuzarea ultimului episod al show-ului TV. Din câte se pare, aceștia calcă pe urmele foștilor concurenți, Florin Pastramă și Brigitte care au ajuns chiar să se căsătorească.

Mai mult decât atât, șefii de la Pro TV ar intenționa să dea un „boom” de presă odată cu confirmarea relației dintre fostul soț al Andreei Bălan și colega lui Cove și a Adelei Popescu de la emisiunea „Vorbește lumea”.

Având în vedere că George Burcea a fost eliminat în urmă cu o zi de la Ferma, după ce s-a accidentat cât se poate de serios, nu se știe dacă relația amoroasă va rezista până la finalul show-ului de la Pro TV.