Andreea Bălăn, declarații surprinzătoare despre relația cu tatăl ei. Vedeta spune îi datorează succesul ei (VIDEO)

După ani întregi în care a dat de înțeles că nu are o relație prea bună cu tatăl ei, Andreea Bălan a venit cu o declarație surprinzătoare.

Cântăreața a declarat în platoul emisiunii Xtra Night Show că se înțelege bine cu Săndel Bălan și chiar îi datorează succesul ei în carieră.

„Cu tata mă înțeleg foarte bine. Noi suntem bine de când am plecat de acasă, de la 18 ani. Nu am avut nimic de împărțit. Îl iubesc foarte mult și, fără ajutorul lui, astăzi nu aș fi fost ceea ce sunt. Când am avut probleme de sănătate, a fost și tata alături de mine. Și la botez, și la toate evenimentele majore din viața mea”, a declarat Andreea Bălan în cadrul emisiunii.

Artista a povestit în repetate rânduri, în trecut, că a fost traumatizată de părintele său, care o voia cu orice preţ pe scenă, în ciuda vârstei fragede.

"Am început să cânt la 10 ani. Mă obligau să intru cu mucrofonul închis pe scenă pentru că îmi spuneau că eu sunt mică şi nu ştiu să vorbesc. Nu puteam să zic nici măcar «bună seara». Tu nu ştii să cânţi, trebuie să stai acolo!", îmi ziceau. Ei ştiau că mă deranjează. Este vorba despre tatăl meu şi al Andreei Antonescu, pentru că mă vedeau plângând (...) Eram un roboţel, care era pus să execute, să danseze aşa cum i se spune. Foarte multe lucruri au existat în spate, certuri şi discuţii. A trebui să fac ani de tarapie pentru că rămăsesem blocată emoţional în trecut. El (n.r. Săndel Bălan) a fost tată până la 10 ani, după aceea s-a transformat într-un manager, relaţia era impresar-artist! Eu trebuia să execut şi dacă nu făceam, mai primeam şi o palmă. Am fost trasă de păr", povestea Andreea Bălan"SRI angajează! Iată ce posturi pot fi ocupate și ce condiții trebuie să îndeplinești