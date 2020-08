Andreea Bălan, despre faptul că George Burcea o acuză de infidelitate. „Mi se pare foarte urât că vrea să îmi discrediteze imaginea”

De când au ales să divorțeze, relația dintre George Burcea și Andreea Bălan s-a răcit complet și singura lor interacțiune este atunci când au nevoie să vorbească despre fetele lor. De data aceasta, Andreea Bălan este foarte deranjată de faptul că viitorul fost soț, George Burcea, ar fi insinuat că artista i-ar fi fost infidelă. Andreea Bălan neagă cu vehemență acuzațiile. Aceasta a declarat că în toate relațiile ei, nu doar cea cu George Burcea, a fost fidelă și nu și-a înșelat niciodată partenerul.

George Burcea ar fi dat de înțeles că Andreea Bălan nu i-a fost fidelă și că a avut o relație cu altcineva în timp ce era împreună cu el. Artista neagă cu behemență aceste acuzații, spunând că nu este niciun strop de adevăr în ele întrucât ea nu și-a înșelat niciun partener pe care l-a avut până acum. Pe lângă acest aspect, Andreea Bălan spune că este doar o încercare de-ale lui George Burcea de a-i strica ei imaginea.

„Eu în toate relațiile mele am fost fidelă. Și în această relație cu tatăl copiilor mei, eu am fost fidelă. Mi se pare foarte urât că vrea să îmi discrediteze imaginea insinuând că aș fi fost infidelă. Noi suntem despărțiți de 8 luni de zile și fiecare este liber să facă ce vrea. E foarte urât ce face. Eu absolut în toate relațiile mele am fost fidelă. Niciodată nu s-a pus problema de așa ceva”, a mărturisit Andreea Bălan pentru Spynews.

Andreea Bălan a mai dezvăluit că ea a evitat să spună prea multe despre despărțirea lor pentru a-și proteja fetele, dar nu avea cum să nu iasă și să dezmintă aceste acuzații.

„Eu am fost o doamnă și nu am declarat mai nimic despre despărțirea noastră, tocmai ca să protejez fetele și să nu afle ele toate dedesubturile dintre noi. Dar nu îmi place să se insinueze ceva ce nu este adevărat, deci, evident, ies și spun care este adevărul”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan și George Burcea și-au anunțat separarea în luna martie a acestui an.

George Burcea vrea să o acuze pe Andreea Bălan de infidelitate

Destrămarea mariajului i s-a imputat lui George Burcea, însă, la prima înfățișare de divorț care ar urma să aibă loc pe 1 octombrie, actorul ar urma să susțină că Andreea Bălan i-a fost infidelă.

După ce s-a consultat cu avocații, George Burcea a decis să rupă tăcerea și să susțină că el este cel care a fost înșelat în această căsnicie.

Andreea Bălan a depus actele de divorț, la data de 1 aprilie, după ce l-ar mai fi consultat pe fostul soț cu privire la decizia pe care a luat-o. „Da, înainte să depun actele, l-am mai întrebat o dată dacă este sigur că asta vrea și apoi, pe 1 aprilie, le-am depus, deoarece nu a vrut să se schimbe și nu a fost dispus la reconciliere. Nici nu am vrut să stau agățată și să nu depun actele, mai ales fiind vorba și despre anumite fapte despre care s-a aflat public”, scrie Cancan.ro.

Potrivit declarațiilor făcute de blondină, în platoul lui Dan Capatos pe la începutul acestui an, George Burcea ar fi fost cel care nu și-ar mai fi dorit să formeze un cuplu și nici să facă parte din familia clădită alături de cântăreață.