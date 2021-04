Andreea Bălan dezvăluie ca ar putea să nu se mai căsătorească niciodată. Ce se întâmplă între ea și Tiberiu Argint

Andreea Bălan a infirmat zvonurile protrivit cărora s-ar pregăti să se căsătorească cu noul ei iubit, Tiberiu Argint. După ce a dat de înțeles că este pregătită să facă din nou pasul cel mare, artista spune că nu mai vrea să-și facă planuri, ci doar să trăiască prezentul.

Un alt motiv pentru care cântăreața nu se poate căsători este faptul că încă nu a divorțat de George Burcea, tatăl fetițelor ei.

„Nu mai există goluri în interior. Trăiesc prezentul. Nu îmi mai fac planuri în viața personală, sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum și o trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă.

Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită. Nu există nicio nuntă în viitorul apropiat. Nu se poate legal deocamdată. Sunt tânără și depinde de persoana pe care o întâlnești. Se întâmplă să nu mă căsătoresc niciodată și să trăiesc așa foarte bine”, a spus Andreea Bălan la Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.