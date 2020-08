Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru singura persoană care a iubit-o necondiționat: "Un exemplu de bunătate și răbdare"

Andreea Bălan a trecut, în ultimul an și jumătate, prin clipe dificile cât pentru o viață. Ca întotdeauna, un singur om a iubit-o necondiționat și a sprijinit-o indiferent de deciziile pe care le-a luat. Este vorba despre mama ei, căreia i-a transmis un mesaj emoționant, în care i-a mulțumit pentru tot ce a făcut pentru ea.

Vedeta este recunoscătoare și pentru faptul că mama s-a pus pe locul doi și s-a mutat în casa ei, chiar de la nașterea primei fetițe pentru a-i da o mână de ajutor: În plus, Andreea a mărturisit și că își dorește să urmeze exemplul ei de bunătăte si răbdare.

"Îi sunt extrem de recunoscătoare mamei mele care întodeauna a fost lângă mine la bine și mai ales la rău, m-a iubit și mă iubește necondiționat și întodeauna m-a susținut indiferent dacă deciziile mele au fost bune sau greșite. Acum ea mă ajută și își dedică viață Ellei și Claritei și întodeauna mama mea va fi pentru mine un exemplu de bunătate și răbdare! Mulțumesc MAMI!", a fost mesajul Andreei Bălan pentru cea care i-a dat viață.

Cine este mama Andreei Bălan

Mama artistei, Valeria Bălan, a stat tot timpul în umbră, chiar dacă fiica sa ajunsese un fenomen în România. Femeia a început să apară mai des înainte de nașterea primei sale nepoate. De profesie inginer, ea a iesit special la pensie pentru a o ajuta pe fiica sa.

“Mama mea este foarte fericită. Ea se va muta la noi, Încă nu a făcut-o pentru că lucrează, dar va ieşi la pensie special ca să aibă grijă de copil. Cred că bunicii sunt cei mai în măsură să crească aşa cum trebuie nepoţii”, spunea Andreea înainte prima naștere.

Andreea Bălan se află în divorț cu tatăl fetițelor ei, actorul George Burcea

La începutul lui 2020, Andreea Bălan și George Burcea au decis că e timpul să meargă pe drumuri diferiteși să divorțeze, chiar dacă nici măcar nu se împlinise o jumătate de an de la nuntă. Totuși, cei doi se tolerează reciproc, de dragul celor 2 fetițe pe care le au împreună.

Cântăreața a declarat de mai multe ori că ea nu și-a dorit această despărțire și că a încercat să îl facă pe George Burcea să se răzgândească . Chiar și înainte să depună actele, artista l-a întrebat pe cel cu care are două fetițe dacă este sigur că asta își dorește.

„Înainte să depun actele, l-am mai întrebat o dată dacă este sigur că asta vrea și apoi, pe 1 aprilie, le-am depus, deoarece nu a vrut să se schimbe și nu a fost dispus la reconciliere. Nici nu am vrut să stau agățată și să nu depun actele, mai ales fiind vorba și despre anumite fapte despre care s-a aflat public”, a mărturisit Andreea Bălan într-un interviu acordat revistei Viva .

Andreea Bălan vrea custodia exclusivă a fetițelor, însă este de acord să ajungă la o înțelegere cu fostul partener dacă acesta îi va dovedi că se schimbă. Vedeta recunoaște că fiicele sale au nevoie de tatăl lor în permanență.

„Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere. Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost OK, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc. Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el”, a mai declarat Andreea Bălan