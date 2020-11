Andreea Bălan, primele declarații de la internare. Fotografia mult așteptată de pe patul de spital

După zile întregi de tăcere, în care s-a luptat pentru propria viață, Andreea Bălan a făcut joi dimineață primele declarații despre ce i s-a întâmplat. Cântăreața a postat și o fotografie de pe patul de spital.

Vedeta a confirmat, într-o postare pe Instastory, diagnosticul speculat de presă, abces abdominal, însă a declarat că medicii au hotărât un ultima clipă să nu o mai opereze, ci să îi dreneze lichidul purulent. Andreea Bălan spune că se simte bine și abia așteaptă să ajunsă acasă și să-și strângă fetițele în brațe.

"Neața, dragilor! Vreau să vă spun că sunt bine. M-am internat în spital luni seară, cu dureri abdominale foarte mari. În urma investigațiilor dooctorii au descoperit că am un abces abdominal. Marți ar fi trebuit să mă operez, dar am avut mare noroc și cu puțin timp înaintea operației programate, medicii au reușit drenarea lui. Acum sunt sub tratament și observație. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase. În spital nu se permit vizite, dar alături de mine au fost si sunt persoanele pe care le iubesc și care sunt prezente în viața mea. Abia aștept să ajuns acasă să le strâng în brațe pe Ella și Clara.", a scris Andreea Bălan pe Instagram.

Medicii s-au temut să-i facă o anestezi generală, ținând cont de faptul că la ultima cezariană a fost la un pas de moarte

Andreea Bălan a trecut prin momente extrem de dificile. Cântăreața s-a dus singură la un spital privat din Capitală, în noaptea de luni spre marți din cauza unor dureri abdominale insuportabile. Medicii au stabilizat-o, dar se pare că Andreea a fost la un pas de septicemie (infecție generalizată), lucru confirmat de apropiații solistei.

Vedeta este internată în spitalul privat unde a născut-o pe cea de-a doua fiică a ei și unde a intrat în stop cardio-respirator imediat după operația de cezariană. Medicii au salvat-o atunci dintr-o situație extrem de dificilă, așa că nu e de mirare că solista a ales același spital când a simțit că nu mai poate face față durerilor care o chinuiau.

La nașterea celui de-al doilea copil, Andreea Bălan a intrat în stop cardiac, cât timp se afla sub anestezie. O nouă anestezie, la o persoană cu trecutul medical al artistei, reprezintă un motiv de îngrijorare, iar Andreea Bălan este conștientă de acest lucru.

„Mama ei este la spital cu ea. Andreea este foarte speriată, se teme foarte tare de o posibilă operație pentru că ar trebui să o anestezieze. Știți că la ultima anestezie, când a născut-o pe mezină, a intrat în stop cardiac.

Este normal să îi fie teamă, să fi rămas cu sechele. Are o teamă în suflet numai când pune piciorul în spital. Încearcă să fie puternică. Rămâne de văzut care este diagnosticul final al medicilor, dacă a fost o simplă ocluzie intestinală, ori dacă problema este mai serioasă.