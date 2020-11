Andreea Berecleanu l-a dat din nou în judecată pe fostul soț. Motivul invocat de prezentatoarea TV

Andreea Berecleanu trăiește o poveste de dragoste frumoasă alături de medicul Constantin Stan, după ce a divorțat, în urmă cu șapte ani, de Andrei Zaharescu, tatăl celor doi copii ai săi. Vedeta și fostul soț au derulat separarea în deplină discreție, dar se pare că socotelile nu s-au încheiat nici acum. Frumoasa brunetă l-a chemat în judecată pe Andrei Zaharescu.

Andreea Berecleanu l-a dat din nou în judecată pe fostul soț, la 7 ani de la divorț

Cândva unul dintre cele mai populare cupluri de prezentatori tv, Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu au pus punct relației lor în urmă cu mai bine de șapte ani, când au divorțat, în mare discreție.

Cu toate că au divorțat încă din anul 2013, frumoasa prezentatoare de televiziune și Andrei Zaharescu încă mai au lucruri de împărțit. Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului 1. Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului 1.

Mai exact, Andreea Berecleanu îl cheamă în judecată pe Andrei Zaharescu pentru ”partaj bunuri comune și lichidarea regimului matrimonial”. Printre bunurile comune se numără și o firmă de producție video pe care cei doi au avut-o împreună și care se află într-o situație oarecum incertă.

De mai bine de cinci ani cei doi se luptă să închidă societatea, însă nu prea le ies calculele, așa că Andreea și Andrei au cerut instanței să decidă asupra detaliilor financiare rămase în aer. De atunci și până acum, lucrurile nu s-au lămurit, iar seria proceselor continuă și din acest punct de vedere.

Se pregătește să revină pe micile ecrane

Pe Andreea Berecleanu și pe Andrei Zaharescu nu îi mai leagă decât cei doi copii pe care îi au împreună. Fiecare dintre cele două vedete de televiziune și-a refăcut viața: el în Africa de Sud, unde este consul, iar ea, alături de medicul Constantin Stan.

Chiar dacă procesul va fi lung și anevoios, viața merge înainte pentru Andreea Berecleanu. Frumoasa prezentatoare TV și-a anunțat revenirea pe micul ecran. Vedeta a spus că se alătură echipei Prima TV.

“Fiecare pas pe care l-am făcut în carieră mea s-a transformat într-o reinventare, nu doar în capacitatea de a lucra perfect într-o nouă echipă. Pentru că în fiecare stație TV am lăsat o amprentă de neuitat a personalității mele. Iar asta se întâmplă atunci când dăruiești, când ai pasiune, idei, forță, imaginație. Iată că după doar 8 luni de când sunt jurnalist pe toate planurile comunicării, dar mai puțin pe micul ecran, am fost încântată de planurile realiste și profesioniste ale celor care conduc acum Prima TV. Practic, va fi un reviriment al postului pe care îl merită și o revenire la succesul din anul 1997, atunci când s-a lansat. E adevărat, nu am rămas indiferentă nici la dorința publicului de a mă revedea la TV, exprimată în tot acest răstimp, fără încetare. Vă mulțumesc pentru toate mesajele minunate! Vă aștept de luni până joi, la ora 18, la Focus, principala ediție informativă a zilei.”, a scris Andreea Berecleanu pe contul ei de socializare.