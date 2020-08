Andreea Esca a dat o lecție de bun-simț tuturor românilor. Vedeta, împreună cu tatăl ei și câțiva prieteni, au organizat o acțiune de colectare a deșeurilor de pe malul unui râu și, în doar câteva ore, au adunat cinci saci mari, plini cu fel de fel de gunoaie aruncate de turiști și localnici iresponsabili.

Andreea Esca a tras un semnal de alarmă legat de aruncarea gunoaielor la întâmplare

Jurnalista a postat pe Facebook, câteva imagini din timpul operațiunii de ecologizare, dar și un mesaj în care condamnă nesimțirea și se întreabă ce-l determină pe un om să polueze apele cristaline ale unui râu de munte.

"Mă intreb ce este in mintea lor?! Oare le place sa le treaca un pet de bere pe langa picioare si un scutec pe langa mana? O valiza prin fața ochilor si zeci de pungi sa stea agatate in crengi?", a scris Andreea Esca pe pagina de socializare.

Ce a găsit vedeta de la Pro Tv pe malul râului

În ciuda vârstei înaintate, 82 de ani, tatăl prezentatoarei de știri a ajutat la curățarea malului plin de gunoaie. La final au inventariat nepăsarea: 5 saci plini cu sticle de plastic, haine, pantofi, mobila, scutece, bucati de plastic, dar și o bucată dintr-un frigider.

Andreea Esca s-a infectat cu COVID-19

Andreea Esca a lipsit două săptămâni de la pupitrul Știrilor Pro TV, în iulie, după ce s-a îmbolnăvit de Covid-19, alături de soțul și fiul ei. Ulterior, a scris un editorial pentru AList Magazine în care și-a exprimat gândurile legate de momentul critic prin care trece omenirea din cauza pandemiei și ce impact are aceasta asupra noastră, mărturisind că nu s-ar fi gândit nici în ruptul capului că această boală avea să îi afecteze pe cei din familia ei.

”Nu m-aș gândit la așa ceva nici în ruptul capului. N-am fost nici măcar fan al filmelor cu asemenea teme. Nu știu dacă am avut stare să văd vreunul până la capăt. Mi-era și frică și mi se părea și S.F. Nu aș fi exclus apariția unui război, clasic sau cibernetic, a unor revolte populare cauzate de prea marile discrepanțe sociale... Dar la o boală care să schimbe mersul lumii în câteva luni și căreia să nu-i dăm de cap, cu toată știința anului 2020, nu m-aș fi gândit. La început am crezut că nu va ajunge la noi, apoi că, și dacă a ajuns, va trece repede, iar încet, încet, mi-am dat seama că va fi complicat”, a scris Esca în editorial.

Din păcate, soțul ei însă a fost într-o stare gravă și a avut nevoie de ventilare mecanică.

„Da, am fost bolnavă de covid-19, atât eu cât și soțul meu și unul dintre copii. Suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi toți trei. Lucrurile au fost foarte ciudate. Niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție. Primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. A avut febră mare timp de câteva zile, pe care am asociat-o cu o problemă gastrică. Numai că mi s-a părut ciudat că era aproape a 3-a zi în care făcea febră și era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. De obicei, când pățea așa ceva, se întâmpla o singură noapte în care avea, nu știu, febră 38, și a doua zi era în regulă. Era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. Atunci ne-am impacientat și am chemat salvarea. Ne-au făcut testul de COVID-19, iar el a ieșit pozitiv eu negativă. Am decis să rămân în izolare pentru că avusesem un contact cu o persoană pozitivă. Am făcut testul și băiatului nostru Aris și el a fost pozitiv. Alex s-a internat, iar a doua zi a fost internat și băiatul nostru Aris”, a povestit Andreea la ProTv.

Andreea Esca s-a temut că o să își piardă soțul din cauza noului coronavirus

Jurnalista a fost pusă la pământ, în perioada în care starea soțului ei, internati în spital cu COVID-19, se înrăutățea de la o oră la alta.

"Alex care este un bărbat de 50 de ani, care nu fumează și face sport, duce o viață ordonată, a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Eram acasă când fiul meu mi-a dat telefon și mi-a spus „Mama să știi că pe tata l-au dus la terapie intensivă”. Am simțit atunci că o să cadă cerul peste mine. Pur și simplu nu înțelegeam, nu-mi venea să cred. Simțeam că leșin și că trebuie să ajung repede undeva să-mi revin, pentru că nu înțelegeam cum a putut să cedeze organismul unui om atât de puternic. Și el este un om puternic nu numai fizic, dar și psihic. Este un om care face toate sporturile extreme din lume, care nu se sperie de nimic, căruia nu îi e frică de nimic. Și tocmai el să pățească atât de rău. Plămânii lui au fost extrem de afectați, într-un timp extrem de scurt și a ajuns foarte repede la ATI unde a stat câteva zile (...) Atâta vreme cât putea să vorbească îmi spunea tot timpul „Nu mai pot”. (...) Îmi doream să mă treazească cineva. La un moment dat mi-a scris un mesaj și mi-a spus „Nu știu ce să fac, mă simt foarte rău și mi se propune să fac acest tratament cu plasă de la bolnavi” (...) Am făcut foarte bine că am făcut această alegere", a mai povestit jurnalista.