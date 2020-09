Andreea Esca și fiica ei au mers împreună la vot. Alexia a votat pentru prima dată la alegerile locale

Duminica aceasta cetățenii români ies la vot pentru a-și alege primarii de oraș și reprezentanții de județ pentru următorii patru ani. Foarte multe persoane publice și-au făcut deja apariția, de dimineață, la secțiile de votare din întreaga țară. La fel a procedat și Andreea Esca, vedeta PRO TV, care nu a făcut rabat de la regulă nici anul acesta.

„Hai la vot!” pare să fie îndemnul tuturor persoanelor publice și vedetelor în acest weekend electoral.

Mesajul pe care l-a transmis Andreea Esca, după ce a votat

Andreea Esca a mers în cursul zilei de duminică la vot, la o secție de votare din centrul Capitalei, acolo unde are și locuința. Prezentatoarea ştirilor de la Pro TV nu a venit la secția de votare, ci înpreună cu fiica ei, Alexia Eram, care că a votat pentru prima dată la alegerile locale de anul acesta, transmite Gândul.ro.

Alexia Eram a postat, recent, pe contul ei personal de Instagram, imagini care dovedesc că ea și cunoscuta ei mamă au fost să-și exercite dreptul la vot, pentru alegerile locale 2020.

Și Andreea Esca a postat spre bucuria fanilor, poze cu actele lor de indentitate, semn că au votat pentru alegerile locale 2020 și speră ca următorii și admiratorii lor să facă același lucru.

„Buletin nou, obiceiuri vechi. Votez! Pentru că pot / vreau să-i aleg pe cei care să aibă grijă de orașul în care m-am născut și în care trăiesc”, a scris Andreea Esca într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Alexia Eram a împlinit 20 ani

Andreea Esca este tare mândră de fiica ei. Frumoasa Alexia Eram, și-a sărbătorit ziua de naștere pe data de 31 august. În ziua în care a împlinit 20 ani, celebra jurnalistă i-a transmis un mesaj emoționant celei pe care, până de curând, o alinta „fetița mea”.

„Abia astăzi m-am panicat! Alexia împlinește 20 de ani! Deci e imposibil ca și eu să am tot 20. Și nici 34 nu pot să am, că nu am avut-o la 14 ani. Deci am mai mult de atât. Mai mult de atât înseamnă mult…Și da, știu încurajările de tipul nu contează vârsta din buletin, dar azi m-a izbit realitatea. Nu, desigur, această revelație târzie nu mă va face să cântăresc de două ori dacă să mă duc la vreun party, dar recunosc că m-a zguduit un pic. Acum nu știu cum să zic? Fata mea? Și cum să mă repozitionez față de fetița aceea zglobie cu ochi albaștri care mi-a schimbat universul când a venit pe lume?(…) Alexia Margot, astăzi, când împlinești 20 de ani, vreau să-ți multumesc pentru 20 de ani de fericire, împlinire, bucurii, aventuri, distracție, nervi, emoții, discuții, panici, proiecte, hohote de râs, de plâns, satisfacții, dezamăgiri, iubire!”, i-a transmis Andreea Esca fiicei sale, conform Impact.ro.