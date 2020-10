Andreea Mantea, declarații despre noul iubit. Ce le-a dezvăluit vedeta fanilor (VIDEO)

Andreea Mantea trăiește o nouă poveste de dragoste, însă preferă să păstreze misterul. Vedeta a confirmat faptul că are un nou iubit, agasată de întrebările fanilor de pe rețelele de socializare, însă nu a vrut să-i dezvăluie identitatea.

Ce spune Andreea Mantea despre noul ei iubit

Recent, bruneta a răspuns mai multor întrebări adresate de cei care o urmăresc în mediul online, într-un videoclip postat pe pagina sa de Youtube. Cea mai arzătoare întrebare a fost de ce își ascunde iubitul.

„Nu-l ascund! Să știți că nu-l ascund! Te ascund?”, îl întreabă Andreea Mantea pe iubitul ei, care se afla în spatele camerei de filmat.

După ce bărbatul a ezitat, Mantea a explicat de ce nu simte nevoia să se afișeze cu el. Prezentatoare a mărturisit că vrea să se concentreze pe lucrurile importante din viața ei, nu pe știrile răutăcioase care ar putea apărea în presă.

“Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum… unde ajungeam? Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a mărturisit Mantea.

