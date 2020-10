Mesajul Andreei Raicu pentru cei care o acuză că mama ei a primit bani să spună că este infectată cu noul coronavirus

Andreea Raicu a anunțat în urmă cu două zile, pe rețelele sociale, că mama ei s-a infectat cu noul coronavirus. Ea a fost internată pentru trei săptămâni la Institutul Matei Balș din capitală, așa cum a explicat bruneta în mediul online. Totodată însă, în rândul internauților ar fi apărut și o serie de comentarii ce o acuzau pe vedetă că ar fi primit o sumă de bani pentru a afirmațiile făcute, cu privire la boala mamei sale.

Vedeta de televiziune a făcut o serie de clarificări pe Facebook, menționând faptul că nu are cuvinte prin care să cometeneze acuzațiile cu privire la bani pentru infectarea cu SARS-CoV-2, dar a ținut să menționeze și faptul că pe conturile sale de sociale media nu acceptă comentariile răutăcioase.

Andreea Raicu, mesaj după ce a fost acuzată că a primit bani

„Respect opinia tuturor si mereu mi-am apreciat urmaritorii. Dar aici este pagina proprie de Facebook si pot decide pe cine pot pastra si pe cine nu. Ii rog pe toti cei care aleg jignirea si agresivitatea si chiar lipsa umanitatii sa dea unfollow acestei pagini.

Aici este o comunitate de oameni interesati de respect si compasiune fata de semenii lor, lipsa bunului simt nu isi are locul pe aceasta pagina si nici injuriile la adresa mea sau la adresa celor care fac parte din aceasta comunitate. Mesajul meu este unul sincer si am ales sa va povestesc prin ce am trecut pentru ca am considerat ca avem cu totii de invatat.

Si o scurta clarificare - pe toata perioada pandemiei, cand m-am intalnit cu mama, in spatii inchise, am purtat masca si am pastrat distanta. Mama a contactat virusul din alta parte, din pacate. Asta a insemnat o secunda de neatentie. Inainte sa fie testata pozitiv, cand deja era purtatoare, dar niciuna dintre noi nu stia, ne-am vazut de cateva ori. Amandoua am purtat masca tot timpul si am incercat sa mentinem distanta. Cu toate ca ea era purtatoare, eu nu am contactat virusul. De aceea mentionez cat de importanta cred ca a fost purtarea mastii pentru a nu ma infecta.

Si inca o clarificare pentru cei care insinueaza ca am fost platita sa transmit acest mesaj si sa pretind ca mama mea s-a imbolnavit: nu am niciun fel de argument sa combat astfel de aluzii, va las pe voi sa analizati ce va determina sa ajungeti sa ganditi asa ceva. Va imbratisez pe toti si aveti grija de voi”, a scris Andreea Raicu pe contul de Facebook, clarificând zvonurile potrivit cărora familia ei ar fi primit bani pentru a declara că s-a infectat cu noul coronavirus.

Mama Andreei Raicu, testată pozitiv pentru COVID-19

În urmă cu două zile, bruneta anunța pe conturile de social media că mama s-a a fost testată pozitiv pentru COVID-19, iar de trei săptămâni se afla internată la Matei Balș. Vedeta s-a arătat mulțumită de tratamentul pe care părintele l-a primit în unitatea medicală:

„Mama mea a fost testata pozitiv cu noul coronavirus , acum 3 saptamani. Desi nu imi este foarte usor sa vorbesc despre acest subiect si despre ceea ce am simtit in momentul in care am aflat, si despre ceea ce inca simt, am considerat ca este de datoria mea sa fac aceasta informatie publica. Cele 2 saptamani in care mama a fost spitalizata au fost printre cele mai crunte saptamani din viata mea, cu foarte multa frica si foarte imprevizibile - la fel ca acest virus. Stiu ca acest mesaj va atrage si comentarii negative, dar realitatea celor trei saptamani prin care am trecut atat eu, cat si mama, ma face sa ma gandesc acum doar cu recunostinta pentru ca am depasit acest moment si fata de personalului Spitalului Victor Babes. Am tot respectul pentru profesionalismul cu care au tratat-o atat pe mama, cat si pe toti cei internati acolo. Nu am vazut-o pe mama de trei saptamani, dar stiu ca reintoarcerea acasa este cel mai frumos cadou pe care putea sa il primesca de ziua ei, care va fi peste cateva zile”, a precizat ea în mediul online.

Andreea Raicu încurajează totodată portul măștii și susține că astfel ea a reușit să se proteze până acum. Pe de altă parte, bruneta nu este singura vedetă care a fost acuzată că ar fi primit bani pentru un test pozitiv pentru SARS-CoV-2. Același scenariu a fost trăit, spre exemplu, și de Marcel Pavel și Alina Pușcaș, în timpul lunilor de vară, când au fost diagnosticați cu COVID-19.