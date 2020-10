Andreea Raicu, mesaj emoționant de ziua mamei sale, după infectarea cu noul coronavirus

Fosta prezentatoare de televiziune, Andreea Raicu, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale.

Andreea Raicu, mesaj emoționant de ziua mamei sale

Vedeta și-a luat prin surprindere cei 500.000 de urmăritori din mediul online în momentul în care a declarat că nu și-a mai văzut mama de mai bine de trei săptămâni. Și asta pentru că cea care i-a dat viață a fost diagnosticată cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

De curând, fosta prezentatoare de la Prima TV a publicat o fotografie cu mama ei, alături de un mesaj sensibil, semn că Virginia Gheorghiu se simte mai bine după experiența neplăcută prin care a trecut în urma infecției cu virusul ucigaș Covid-19 care a declanșat o adevărată criză la nivel mondial.

Săptămâna trecută, frumoasa șatenă a anunțat printr-o poastare pe pagina sa de Instagram că nu și-a mai văzut mama de trei săptămâni, după ce aceasta a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta a afirmat că, deși acesta reprezintă un subiect sensibil pentru ea, își dorește să tragă un semnal de alarmă în privința virusului SARS-CoV-2 și își sfătuiește fanii să se protejeze, respectând măsurile de protecție recomandate de autoritățile sanitare.

Andreea Raicu, acuzată că a fost plătită să spună că mama ei are Covid-19



La scurt timp după ce a dezvăluit că mama ei a fost contagiată cu virului Covid-19, Andreea Raicu a fost criticată de către internauți, aceștia susținând că vedeta a fost plătită să declare că mama ei suferă de SARS-COV-2. Andreea Raicu a considerat reacțiile din online total nepotrivite într-un astfel de context și a făcut o postare în care i-a lămurit pe fani în privința situației în care se află mama ei, Virginia Gheorghiu.

”Respect opinia tuturor şi mereu mi-am apreciat urmăritorii. Îi rog pe toţi cei care aleg jignirea şi agresivitatea şi chiar lipsa umanităţii să dea unfollow acestei pagini. Aici este o comunitate de oameni interesaţi de respect şi compasiune faţă de semenii lor, lipsa bunului simţ nu îşi are locul pe această pagină şi nici injuriile la adresa mea sau la adresa celor care fac parte din această comunitate. Mesajul meu este unul sincer şi am ales să vă povestesc prin ce am trecut pentru că am considerat că avem cu toţii de învăţat”, a transmis Andreea Raicu, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, ea a explicate cum a reuşit să nu se infecteze cu SARS-CoV-2.

”Pe ţoată perioada pandemiei, când m-am întâlnit cu mama, în spaii închise, am purtat masca şi am păstrat distanţa. Mama a contractat virusul din altă parte, din păcate. Asta a însemnat o secundă de neatenţie. Înainte să fie testată pozitiv, când deja era purtătoare, dar niciuna dintre noi nu ştia, ne-am văzut de câteva ori. Amândouă am purtat mască tot timpul şi am încercat să menţinem distanţa. Cu toate că ea era purtătoare, eu nu am contractat virusul. De aceea menţionez cât de importantă cred că a fost purtarea măştii pentru a nu mă infecta.

Și încă o clarificare pentru cei care insinuează că am fost plătită să transmit acest mesaj şi să pretind că mama mea s-a îmbolnăvit: nu am niciun fel de argument să combat astfel de aluzii, vă las pe voi să analizaţi ce vă determină să ajungeţi să gândiţi aşa ceva”, a mai spus Andreea Raicu.