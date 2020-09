Cine este Andreea Sasu, nominalizată de presa internațională printre cele mai frumoase soții de fotbaliști

Andreea Sasu, în vârstă de 30 de ani a fost recent inclusă în topul celor mai frumoase soții de fotbaliși. Sexy românca a cucerit Italia în urmă cu mai muți ani, când a plecat să facă modeling. Andreea este căsătorită cu Riccardo Saponara, în vârstă de 28 de ani, mijlocaș ofensiv la Fiorentina, ce în ultimul sezon a fost împrumutat Lecce, scrie Digi Sport.

În urmă cu nouă ani, Saponara era văzut drept una dintre marile speranțe ale Italiei, jucând de două ori pentru naționala de U21.

Andreea Sasu, povestea româncei din Italia

Andreea Sasu este o româncă în vârstă de 30 de ani. Frumoasa brunetă nu este doar una dintre cele mai sexy soții de fotbaliști, ci și o sportivă și un om de PR, terminând Facultatea de Marketing după ce s-a mutat din țară în 2010. În materie de sport, ea a practicat kick-boxing.

În Italia, pe lângă modeling, bruneta a mai fost și vedetă TV, fiind una dintre ispitele show-ului „Insula Tentațiilor”.

„Ajunsă în Italia, chiar dacă făceam parte dintr-o agenţie de modă, la început a fost foarte greu. Am mers pe ideea că aşa păţeşte toată lumea care vrea să se realizeze. Nu aveam bani şi pentru a te prezenta la castinguri aveai nevoie să fii tot timpul aranjată, îmbrăcată bine plus alte cheltuieli: tren, metrou, mâncare. Era ca la loterie. Din sute de fete, reprezentanţii evenimentului alegeau, după anumite criterii, puţin peste 20. Aşa că dacă aveai noroc să fii aleasă, îţi scoteai cheltuiala, dacă nu, rămâneai fără bani. Şi tot aşa, aproape doi ani de zile”, a povestit într-un interviu din trecut, despre începutul carierei ei în afara țării, potrivit sursei citate anterior.

Presa străină a inclus-o în topul celor mai sexy soții de fotbaliști

Sexy bruneta este acum partenera lui Riccardo Saponara, însă în trecut românca s-a iubit cu designerul Philipp Plein, dar și cu motociclistul Andrea Iannone. Povestea de iubire dintre brunetă și creatorul de modă s-a încheiat în 2017, când cei doi s-au despărțit definitiv, iar el a început să se afișeze cu o altă femeie.

Recent, ea a fost inclusă în topul celor mai sexy soții de fotbaliști. Povestea celor doi a început în urmă cu câțiva ani, când bruneta și Plein și-au spus „adio”.

„Eu și Ricki ne știm din 2017, după ce m-am despărțit de Philipp. Practic, de atunci am început să fim împreună, dar ne-am tot despărțit si împăcat. Am ținut totul secret până acum, deoarece nu eram sigură că voiam o relație. Dar am înțeles ce persoană extraordinară este, ne înțelegem foarte bine acum și suntem fericiți unul cu altul. Avem planuri mari împreună, o să ne căsătorim”, declara ea în 2019 pentru Cancan.

Sexy româna se menține în formă prin sport

Așa cum era de așteptat, după ce a devenit una dintre cele mai sexy iubite de fotbaliști, este curios cum se menține sexy iubita lui Riccardo. Andreea Sasu a explicat în trecut că face sport de trei ori pe săptămână, dar că nu se abține atunci când vine vorba de mâncare.

„Ştiu că sunt femei care spun că e genetică treaba. Dar la mine chiar aşa e. Mănânc mult şi nu mă abţin de la nimic. Deseori mănânc mai mult decât logodnicul meu. Îmi lipsesc foarte mult mâncărurile din România, cele pe care le face mama.

Însă am şi un antrenor personal. Fac sport trei ore pe săptămâna, iau lecţii şi de kick-boxing cam de două ori pe săptămâna, dar asta o fac pentru apărarea personală. Ca orice femeie care ţine la frumuseţe, merg la saloanele de înfrumuseţare”, a povestit Andreea Sasu, potrivit Digi Sport.