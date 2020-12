Andreea Tonciu și soțul ei, atacați cu un cuțit în trafic, de un necunoscut. În mașină se afla și fiica lor

Andreea Tonciu și soțul ei au fost atacați în plină stradă, cu cuțitul. Cei doi se aflau în trafic când au fost atacați de un bărbat necunoscut. Scenele de groază s-au petrecut chiar sub ochii fiicei lor.

La fața locului a venit Poliția, dar și Salvarea.

Andreea Tonciu a pus pe Facebook și pe Instagram mai multe clipuri video în care a povestit momentele terifiante prin care a trecut astăzi.

"Deci în 2020 mergi cu mașina in trafic și te ia lumea la bătaie. Deci te ia lumea la bătaie efectiv și ne atacă cu cuțitele. În ce lume trăim, în junglă? Ne atacă cu cuțitele… Mi-a atacat soțul. Eram cu copilul în mașină. Nu e posibil așa ceva, deci nu eposibil așa ceva", a spus Andreea Tonciu, în lacrimi.

