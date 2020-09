Cine este și cum arată Ioana Dan, fiica adoptată a Angelei Gheorghiu

Marea soprană Angela Gheorghiu nu a avut copii, s-a bucurat însă de Ioana Dan, fiica ei adoptivă și a tratat-o încă de la început ca pe propria ei fetiță. Mai mult decât atât, se pare că cele două sunt legate de o poveste cu totul și cu totul specială, Ioana fiind fiica Elenei, sora artistei.

Ioana Dan a rămas, în 1996 în grija tatălui ei, după ce Elena, mama sa naturală și sora Angelei Gheorgiu, a decedat într-un cumplit accident de mașină. La vremea la care fetița avea doar 11 ani, s-a stins din viață și tatăl ei. Astfel că Angela Gheorghiu a adoptat-o pe fiica surorii ei.

Ioana Dan, fiica Angelei Gheorghiu

Tânăra a fost înfiată la scurt timp de către mătușa ei, soprana Angela Gheorghiu, care a luat-o cu ea în Anglia, acolo unde locuia la vremea respectivă alături de tenorul Roberto Alagna, cu care se căsătorise în 1996.

„Am considerat-o fetiţa mea de la început. Am zis „avem copil” dar, efectiv, s-a întâmplat când avea 6 ani. Pe Ioana am văzut-o prima oară pe scenă, la Covent Garden. Făceam „Turandot”, eram machiată şi îmbrăcată în chinezoaică, nu m-a recunoscut. Deja vorbea engleza cu toată lumea. Împreună cu mama şi tata au nimerit exact în timpul actului doi. Au venit direct de la aeroport, i-am văzut de pe scenă. Cântam şi i-am văzut în culise, mama, tata, Ioana. Am avut nişte emoţii…”, a povestit în trecut soprana, potrivit Libertatea.

Ioana a locuit la Londra, alături de marea soprană Angela Gheorghiu și de fiica tenorului Alagna, Ornella. Potrivit sursei citate anterior, cele două au studiat în Regatul Unit și au ajuns să se înțeleagă ca două surori.

Relația dintre Angela Gheorghiu și Roberto Alagna s-a terminat însă în 2013, cu un dovorț. Ea a rămas însă extrem de apropiată de fiica ei adoptivă, Ioana. Deși a studiat la Londra, Ioana a revenit în țară, unde s-a și căsătorit în 2018.

În prezent, talentata soprană se iubește cu Mihai Ciortea, un bărbat cu 22 de ani mai tânăr. Cu toate că diferența de vârstă este una mare, aceasta nu reprezintă un obstacol în calea iubirii lor, cei doi având o relație de șapte ani.

Angela Gheorghiu a trecut prin clipe grele după moartea surorii ei

Sora Angelei Gheorghiu, Elena, a decedat în 1996 în urma unui accident. La acea vreme, marea soprană a fost nevoită să meargă la Londra și să reia spectacolele, imediat după tragicul eveniment. Într-un interviu acordat în trecut pentru Digi24, ea a povestit însă că durerea suferită a fost transpusă în artă.

Mai mult decât atât, Angela a vorbit și despre faptul că a considerat întotdeauna că Elena, sora ei îi este alături, ori de câte ori se afla pe scenă.

„După moartea surorii a trebuit să mă duc direct la Metropolitan Opera, direct să muncesc, să am o nouă producție şi să încep repetițiile. Din stările negative, stările tragice în care m-am aflat tot ce s-a legat de artă şi de lumea mea, mi-a făcut enorm de mult bine, deci m-a salvat. (...) Am trăit, da. Nu în timpul zilei, doar seara, pe parcursul a doi ani pentru că eram doar eu cu mine când adormeam, plângeam şi adormeam aşa. Ba mai mult, mi-am luat-o aliată pe sora mea. De foarte multe ori, în momentele cheie chiar şi pe scenă când erau emoțiile cele mai mari eu mă rugam ei, nu mă rugam lui Dumnezeu: „Tu eşti acolo, te rog frumos, pune-mi o vorbă bună, spune şi despre mine, aici se munceşte, ajută-mă”, a povestit ea într-un interviu pentru sursa menționată.

O carieră strălucită pe scenele din întreaga lume

Angela Gheorghiu se bucură, la 55 de ani, de o carieră de excepție pe scenele și în sălile de concerte din întreaga lume. Debutul internațional a avut loc în 1992, la Royal Opera House din Covent Garden în „La Boheme”, ulterior urcând pe scena de la Metropolitan Opera din New York, iar mai apoi la Opera de Stat din Viena.