Angela Similea, urmărită de ghinion. Și-a pierdut toți oamenii dragi într-un an, apoi a pierdut mai multe proprietăți

Povestea cântăreței Angela Similea pare să fie una de film. După ce și-a pierdut oamenii dragi în același an, artista a ajuns să locuiască la prieteni, pierzând mai multe proprietăţi din cauza unor datorii la bancă.

Din momentul în care a devenit văduvă, cu 9 ani în urmă, interpreta a plecat din vila cu 16 camere din satul Mataraua, comuna Belciugatele, mutându-se în vila unor prieteni care locuiesc peste hotare.

Vila în care locuia cu fostul soț a fost scoasă la vânzare. Marea doamnă a muzicii româneştia cerut 750.000 euro pe imobil, dar a lăsat ulterior la preţ, sperând că o va vinde, însă nici după 6 ani nu a reușit să facă acest lucru.

În 2009, Angela Similea şi regretatul ei soţ, Victor Surdu, nu au mai putut plăti ratele la bancă şi au acumulat datorii imense, pentru creditul luat în anul 2007, de 700.000 de euro, conform VIVA.

În același an fatidic i s-au îmbolnăvit mama, Gherghina, şi soţul, Victor Surdu. I-a pierdut pe amândoi, dar și pe naşul de cununie şi unul dintre fraţi.

Ce spune fostul soţ despre marea artistă

Angela Similea a fost căsătorită de patru ori. Primul mariaj a fost cu Andi Constantin, de care s-a despărţit înainte să aibă copii. Apoi a urmat mariajul cu chitaristul Sorin Movileanu, cu care are un fiu. Băiatul a fost înfiat de următorul soţ al artistei, Jan Hilgen, om de afaceri din Olanda. Solista s-a despărţit şi de Hilgen, după 17 ani de mariaj. În 1999, Angela Similea s-a căsătorit cu Victor Surdu, bărbatul care a aşteptat-o timp de 30 de ani.

În perioada în care era cu Jan, interpreta a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Florin Piersic, deși ambii erau căsătoriți cu altcineva.A adormit pe plaja din Costinești, lângă Obelisc. Când s-a trezit, turistul a avut parte de cea mai neplăcută surpriză

Acum, fostul chitarist Sorin Movileanu, actualmente stabilit în Belgia, priveşte înapoi cu mânie.

„La divorț, mi-a spus că mă va ține la curent cu tot ce se va întâmplă important în viață băiatului nostru, Sorin, dar nu s-a ținut de cuvânt. Este o femeie rea, egoistă, care a fost influențată negativ de către mama ei, Gherghina, un diavol de om. Banii au fost întotdeauna importanți pentru ea. Nu a contat cu cine era căsătorită, și-a înșelat toți bărbații”, spune Sorin Movileanu.

Florin Piersic, despre aventura pe care a avut-o cu Angela Similea

În ciuda faptului că la momentul respectiv povestea lor de dragoste era bazată doar pe zvonurile gurilor rele, iată că la mai bine de 30 de ani adevărul iese la iveală. Relația dintre ei a fost confirmată chiar de marele actor, Florin Piersic, care a dezvăluit că era imposibil ca între el și Angela Similea să nu se lege ceva, dat fiind că între ei exista o tensiune sexuală atât de mare, încât putea fi tăiată cu cuțitul.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasari și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toţi. La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o „lipitură’ în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”, a mărturisit Piersic.

Pe atunci, Florin Piersic era căsătorit cu actrița Anna Szeleș, iar Angela Similea era măritată cu olandezul Jan Hilgen.