Anthony Hopkins, câștigător al Oscarului în 2021, vorbește despre moarte: „Am avut o viață fantastică!"

Anthony Hopkins, ajuns la 83 de ani, a fost desemnat cel mai bun actor la Premiile Oscar, după interpretarea unui bolnav de demență, în filmul „The Father". Într-un interviu oferit pentru WENN, celebrul actor a vorbit despre obstacolele vieții cotidiene și inclusiv despre moarte.

Veteranul de la Hollywood a învățat să se bucure de fiecare moment al vieții și nu se mai teme de trecerea în neființă.

„Poate simt iminenţa morţii, deşi nu stau cu frică. Ce sens ar avea? E inevitabilă. Nimeni nu scapă viu de pe planeta asta. Acest adevăr simplu, de netăgăduit, m-a eliberat cumva, m-a uşurat de orice anxietate, nu pot schimba nimic. Mi-a adus un dulce sentiment al păcii. Îmi amintesc că mama, pe patul de moarte, la 89 de ani, era foarte împăcată, voia pur şi simplu să plece, îi ajunsese. Carl Gustav Jung spunea că, la un moment dat în viaţă, pe la 45-50 de ani, moartea devine o certitudine, o vedem la orizont. De aceea trebuie să ne bucurăm de timpul rămas", a declarat îndrăgitul actor.

Cele mai importante persoane și experiențe din viața lui Anthony Hopkins se mențin vii în mintea sa. Rememorându-le, îi oferă acestuia o stare de bine.

„Am avut o viaţă fantastică, iar acum îmi văd toată existenţa foarte clar. Trecutul e atât de viu în mintea mea! Ai mei, tatăl meu, care a trudit până la ultima suflare, mama, bunicii, toţi sunt aici, cu mine. Nu ştiu cum să explic, dar undeva în mintea mea, eu m-am întors acasă, în Wales", a mai declarat Hopkins.

„Filmările pentru „The Father", o experiență de pomină pentru Anthony Hopkins

De asemenea, celebrul actor a povestit și despre experiența de pe platourile de filmare, pentru „The Father". Americanul a dezvăluit că s-a distrat de minune.

„Cel mai tare moment din viaţa mea de actor... Mi-a fost uşor să joc acest rol şi nu cred că m-am mai distrat aşa de bine la un film. Am avut norocul ca, în ultimii cinci ani, să lucrez cu Richard Eyre şi Emma Thompson (n.r. - regizorul, respectiv actriţa din King Lear) sau cu Jonathan Pryce (n.r. - regizorul The Two Popes). Şi acum lucrez cu Olivia Colman, care este cea mai bună.Bucureștiul scapă de restricții? Vestea mare primită de la prefectul Capitalei

(...) Oamenii pe care îi ştiam de o viaţă au murit, chiar şi oameni mai tineri ca mine au murit. Încerc să nu dramatizez, asta e viaţa!", a mai punctat actorul.

„The Father" (trailer)