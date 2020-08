Care este starea actorului Antonio Banderas, infectat cu noul coronavirus

Lumea vedetelor şi nu numai a fost surprinsă de anunţul făcut de Antonio Banderas chiar de ziua lui. Actorul care a împlinit 60 de ani a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Twitter, unde Antonio Banderas a precizat că se simte "relativ bine", "doar mai puţin obosit decât în mod obişnuit".

Care este starea actorului Antonio Banderas

“Mă simt relativ bine, poate doar mai obosit decât în mod obişnuit, dar sunt încrezător că mă voi recupera cât mai repede posibil, urmând indicaţiile medicilor, care sper că îmi vor permite să depăşesc procesul infecţios de care sufăr şi care a afectat atât de multe persoane de pe tot globul”, se arată în mesaj.

El s-a arătat "încrezător" că se va recupera "cât mai repede posibil, urmând indicaţiile medicilor", care, speră el, îi vor permite "să depăşească procesul infecţios" de care suferă şi care a afectat "atâtea persoane de pe tot globul".

Actorul a ignorat regulile de protectie

Pe 30 iulie, actorul şi iubita sa, femeia de afaceri germano-olandeză Nicole Kimpel (40 de ani) şi-au sărbătorit zilele de naștere cu prietenii, iar în imaginile postate pe Instagram de unii dintre invitaţi s-a putut observa că nici Banderas, nici Nicole şi nici alte personalităţi, precum Sandra Garcia-Sanjuan, fondatoare a Festivalului Starlite din Marbella, nu purtau măşti de protecție.

In ianuarie 2020, Antonio Banderas a primit la New York aplauzele criticilor de film si ale colegilor de breasla la gala New York Film Critics Circle Awards (Cercul criticilor de film din New York), unde a fost recompensat cu un premiu pentru interpretarea sa magistrala din filmul ''Pain and Glory'' ("Dolor y gloria"), de Pedro Almodovar. Tot in ianuarie anul acesta, celebrul actor a fost recompensat cu premiul Goya pentru cel mai bun actor principal in filmul "Dolor y gloria". Pentru acest film, in care interpreteaza rolul principal, Banderas a primit si o nominalizare la premiile Oscar.