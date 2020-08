Antonio Banderas s-a vindecat de COVID-19, după 21 de zile. Mesajul actorului pentru cei care au contractat viroza

După 21 de zile în petrecute în carantină din cauza faptului că s-a infectat cu noul coronavirus, Antonia Banderas a dat vestea mult așteptată de oamenii din toate colțurile lumii: a învins viroza.

Celebrul actor spaniol a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a anunțat victoria, alături de o fotografie, editată, în care "se ia la trântă" cu particulele de COVID-19.

"După 21 de zile de izolare strictă, pot să spun acum că am învins infecția cu COVID-19. Sunt vindecat. Gândurile mele se îndreaptă către cei care n-au fost atât de norocoși ca mine, și care au suferit mai mult. De asemenea, le doresc multă putere celor care sunt în plină bătălie", a scris Banderas pe Facebook.

Antonio Banderas a intrat în izolare chiar în ziua în care a împlinit 60 de ani



Antonio Banderas și-a petrecut cea de-a 60-a aniversare în izolare, după ce a primit primit rezultatul testului care confirma că este infectat cu COVID-19. Banderas povestea, atunc, pe contul său de Twitter că se simte "relativ bine", doar puţin mai "obosit" decât în mod obişnuit.

“Mă simt relativ bine, poate doar mai obosit decât în mod obişnuit, dar sunt încrezător că mă voi recupera cât mai repede posibil, urmând indicaţiile medicilor, care sper că îmi vor permite să depăşesc procesul infecţios de care sufăr şi care a afectat atât de multe persoane de pe tot globul. Voi profita de această izolare pentru a citi, a scrie şi a continua să-mi fac planuri pentru a da un sens celor 60 de ani recent împliniţi, o vârstă pe care o privesc cu mare dorinţă şi speranţă",a scris actorul.

Atunci, el s-a arătat "încrezător" că se va recupera "cât mai repede posibil, urmând indicaţiile medicilor", și spera să învingă viroza care a afectat "atâtea persoane de pe tot globul".

Antonio Banderas a suferit un preinfact

La începutul anului 2017, vedeta a ajuns la spital, acuzând dureri puternice în piept. Actorul făcea niște exerciții sportive în momentul în care inima a fost la pas să-i cedeze și a chemat ambulanța.

"Da, este adevărat, am suferit un infarct, însă am avut noroc. Medicii au intervenit rapid, am fost supus unei intervenţii chirurgicale complexe, iar acum sunt nevoit să urmez constant un tratament pentru a evita producerea unui alt infarct care să-mi pună viaţa în pericol", a spus Antonio Banderas.