Aplicația pentru adulți pe care Bella Thorne a câștigat 1 milion de dolari într-o singură zi

În doar 24 de ore de la lansarea paginii sale pe site-ul OnlyFans, actrița Bella Thorne a stabilit un record câștigând peste 1 milion de dolari. Potrivit reprezentanților platformei, fosta vedetă Disney, în vârstă de 22 de ani, este primul creator de conținut care a câștigat atât de mulți bani într-o singură zi.

Cum funcționează OnlyFans, aplicația pentru adulți care i-a adus Bellei Thorne 1 milion de dolari



Site-ul este o platformă de abonament cu plată, cunoscută pentru conținutul său pentru adulți, care a atras recent mai multe celebrități, inclusiv pe cântăreața Cardi B. și actița Sonja Morgan.

Totuși, Cardi B. a declarat că nu va publica fotografii nud, ci conținut despre viața ei, după care fanii sunt, oricum, înnebuniți.

Thorne a anunțat lansarea paginii sale OnlyFans pe rețelele de socializare pe 14 august. Pentru un abonament lunar de 20 de dolari, ea postează fotografii și videoclipuri care nu au mai ajuns pe internet până atunci.

Creatorii de conținut de pe platfoemă primesc 80% din banii încasați din abonamente și, de asemenea, sfaturi de la fanii lor. Thorne nu este străină de conținutul pentru adulți. Anul trecut, fosta vedetă Disney a primit Vision Award de la Pornhub pentru debutul în ei într-un film porno.

"OnlyFans este prima platformă pe care îmi pot controla pe deplin imaginea, fără cenzură, fără judecată și fără a fi agresată online pentru că sunt eu. În sfârșit, eu decid cum interacționez cu fanii mei", a declarat ea pentru revista Paper.

Ce vrea să facă actrița cu banii câștigați pe aplicația pentru adulți

Actrița a declarat pentru Los Angeles Times că intenționează să investească câștigurile de la OnlyFans în compania ei de producție și să doneze o parte din bani pentru cauze caritabile. De asemenea, va investi și într-un pentru un film pe care visează să-l producă.

Cine este Bella Thorne

Annabella Avery "Bella" Thorne s-a născut pe 8 octombrie 1997, în Florida, SUA. Este model, cântăreață și actriță cu apariții în mai mult de 20 de filme și seriale de televiziune și peste 40 de reclame, este cunoscută mai ales pentru rolul său de tânără dansatoare, CeCe Jones în serialul pentru copii și adolescenți Shake It Up! (Totul pentru dans) și Frenemies (Prieteni sau Adversari) de la Disney, precum și producții importante ca The O.C (Rebel în California), CSI: Crime Scene Investigation și adaptarea TV a filmului Scream.

Între timp s-a detașat de imaginea de star în filmele pentru copii și adolescenți, publicând poze cu nud cu ea, după ce a primit amenințării de la hackeri.