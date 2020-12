Mașina celebrului folchist și acordeonist, Vali Crăciunescu, a fost devastată de hoți. Îndrăgitul artist a povestit experiența neplăcută prin care a trecut și a spus că în momentul în care a vrut să meargă la secția de poliție pentru a declara furtul roților de la mașina sa, a avut noroc ca făptașii să fi fost deja prinși.

„Foarte mult trebuia să plătesc”

Solistul nedespărțit de acordeon a mărturisit că a tras o sperietură soră cu moartea în momentul în care a observat că îi lipsesc toate cele patru roți de la autoturismul pe care îl deține, întrucât valoarea lor nu este deloc de neglijat. Vali își schimbase cu puțin timp în urmă cauciucurile de iarnă și își lăsase autoturismul în parcarea unui complex comercial din București.

Vali Crăciunescu a explicat că motivul pentru care autoturismul nu se afla în apropierea locuinței sale este pentru că o folosește doar în perioada verii, rareori în sezonul rece.

”Am văzut-o direct pe caldarâm. M-au anunțat niște prieteni și am venit la miezul nopții. Doar ce îi pusesem cauciucurile de iarnă, am lăsat-o la prietenii mei în complex, că o folosesc doar vara. Nu te simți bine deloc când îți vezi mașina pe bolovani”, a declarat Vali Crăciunescu la Antena Stars.

Ulterior, faimosul cântăreț a sunat urgent la numărul unic de urgențe 112 pentru a declara ce a pățit, iar hoții au fost prinși mai repede decât se aștepta.

„Eu am crezut că sunt la camera ascunsă. Atunci când am mers la Poliție am fost să dau declarație, iar după mi-au spus că am și prins hoții, astea sunt roțile dumneavoastră. Oriunde aș parca nu are legătură. Am fost cu colegii mei și am dat declarația”, a mai spus artistul, conform sursei anterior citate.

În momentul în care și-a recuperat roțile mașinii, Vali a fost foarte bucuros, pentru că dacă nu ar fi fost prinși hoții, ar fi trebuit să plătească foarte mult pentru a cumpăra altele.

Cine este Vali Crăciunescu

Vali Crăciunescu este unul dintre cei mai cunoscuți acordeoniști din România. A devenit cunoscut datorită trupei Spitalul de Urgență.

De-a lungul timpului, Vali a fost folkist în trupa Karma, apoi clăpar într-o trupă rock. După anii 1990, Vali a reușit să transforme un instrument muzical asociat mai mult cu muzica de petrecere în ceva cu totul nou pentru genul muzical pe care îl are la suflet, rockul.

Astfel, Vali a reușit să împrietenească rockul cu un instrument asociat, de obicei, cu lăutarii și maneliștii.

“Am studiat și trompeta, și pianul, însă în această luptă a câștigat acordeonul, deși a stat în umbră multă vreme, în preferințele mele. Acordeoanele moderne nu mai sunt alea perfecte pentru bâlciurile sătești și petrecerile lăutărești, oferă valențe extraordinare. Acordeonul nu e doar un instrument melodic, este polifonic. Te poți mula pe jazz, pe muzică clasică, eu l-am introdus în rock, în hard-rock, cu mare succes. Mulți se miră cât de bine sună AC/DC ori Metallica la armonică, puțini și-ar fi închipuit că acordeonul, asociat spiritului lăutaresc, poate fi protagonist în rock”, a declarat Vali pentru Libertatea.ro.