Artistul de muzică populară Radu Ille, despre momentele dificile prin care a trecut când a fost infectat cu Covid-19: ''Nu a fost deloc ușor. Nu-l desconsiderați pe nenorocitul ăsta”

Interpretul de muzică populară Radu Ille a fost unul dintre artiștii care a fost infectat cu Covid-19. Acesta a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut.

“Nu am putut povesti nimănui, dar s-a împlinit o lună de când am avut marea încercare. Totul a început cu dureri de cap și temperatură ridicată. Mai întâi 38,1, apoi 38,4. Am decis să mă testez singur, ca să zic așa, de COVID-19. Mai țineți minte cutiile acelea mici cu alifie chinezească puternic mirositoare? Ei bine, mi-a adus un prieten din China așa ceva, într-o sticlă mare. Am mirosit sticla. O dată, de două ori, de trei ori. Nimic. Am tras pe nas cât am putut. Tot nimic! Am luat o cantitate de alifie și mi-am introdus-o pe nara dreapta. Atunci am știut că nu poate fi vorba decât de COVID. Mi-am sunat soția, care bunul Dumnezeu a făcut să fie plecată cu copiii, câteva zile și i-am zis cu ce problemă mă confrunt”, a spus Radu Ille, pentru impact.ro.

Ille a stat în izolare 14 zile și s-a tratat doar cu paracetamol și cu nurofen forte.

”Nu a fost deloc ușor. Nu ai chef de nimic, nu-ți simți capul, dar cred că marele meu noroc a fost că nu am avut nevoie de ajutorul ventilatoarelor mecanice. Cel mai greu a fost însă să stau departe de copiii mei. Nu-l desconsiderați pe nenorocitul ăsta. Nu știi niciodată când îți dă întâlnire, după cum nu cunoști nici modul în care organismul tău va reacționa după!”

Sora lui a avut o formă mai gravă a bolii

”M-am trezit într-o dimineață cu un telefon de la ea. Avea vocea moale de tot. Abia auzeam ce-mi spune, dar parcă am înțeles totul, fără a mai înțelege rostul cuvintelor. A fost groaznic. Mulți dintre colegii ei au murit. Ambulanța nu voia să vină, în acel focar. A ales să meargă la spital cu un taximetrist cu suflet mare. Apoi, trei sau patru zile, nu am mai știut nimic de ea!”, a mai spus Ille.

”Când ne-a sunat ulterior, mai povestește Radu Ille, era într-un spital de campanie din Madrid, cu neoanele aprinse 24 de ore din 24. Parcă era un spital de campanie, în care cei ce pierdeau lupta cu moartea erau puși în saci speciali și duși imediat spre locuri speciale de înhumare sau incinerare”, a spus acesta.