Artistul J Balvin, confirmat cu COVID-19. „Nu este o glumă. Virusul e real și periculos”

Cântărețul columbian J Balvin a fost confirmat cu noul coronavirus. Artistul a împărtășit vestea cu fanii săi, pe internet.

J Balvin, confirmat pozitiv cu COVID-19

„Au fost zile foarte grele, foarte complicate. Uneori nu ne gândim că am putea lua virusul, dar uite că eu l-am luat și a fost rău de tot. Mesajul meu pentru toí cei care mă urmăresc, fanii tineri, dar și ceilalți, este să aveți grijă. Nu este o glumă. Virusul e real și e periculos”, a transmis unul dintre cei mai cunoscuți artiști de reggaeton, într-un filmuleț postat pentru primirea unui premiu în cadrul Galei Juventud.

Artistul de 35 de ani a mai mărturisit că a avut parte de niște zile cumplite și că s-a simțit foarte rău, însă acum se află în faza de recuperare după infectarea cu virusul.

Alte celebrități infectate cu COVID-19

Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson au fost infectați cu noul virus în timp ce se aflau în Australia, unde actorul lucrează la un film despre viața lui Elvis Presley. Întrucât testul acestuia a ieșit pozitiv, producția a fost suspendată, potrivit BBC.

„Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele și febra. Am fost testați pentru coronavirus și rezultatul a ieșit pozitiv pentru amândoi. Ce este de făcut acum?”, a anunțat, printr-o postare pe Instagram, Tom Hanks, în vârstă de 63 de ani.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Din fericire, actorul și soția sa au trecut cu bine peste acest moment.

Și actorul britanic Idris Elba, devenit celebru după ce a jucat în 2002 în serialul "The Wire" a anunțat pe contul său de Twitter că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. "M-am testat deoarece mi-am dat seama că am fost expus la cineva care a fost și el testat pozitiv", a menționat Elba.

Nici Antonio Banderas nu a scăpat de infecția cu SARS-CoV-2. Actorul spaniol și-a petrecut cea de-a 60-a aniversare în izolare. Banderas a explicat pe contul său de Twitter că se simte "relativ bine", doar puţin mai "obosit" decât în mod obişnuit.

"Voi profita de această izolare pentru a citi, a scrie şi a continua să-mi fac planuri pentru a da un sens celor 60 de ani recent împliniţi, o vârstă pe care o privesc cu mare dorinţă şi speranţă", a precizat actorul.

Și Rita Wilson, Pink și fiul său, Jameson Moon Hart sau Madonna au fost infectați cu noul coronavirus, alăturându-se altor vedete din showbiz-ul internațional ce au contractat virusul.