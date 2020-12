Augustin Viziru, câștigătorul emisiunii "Ferma. Orășeni vs Săteni". Din păcate, a suferit o mică accidentare

Augustin Viziru este fericitul câștigător al showului TV "Ferma. Orășeni vs Săteni". Actorul a învins-o pe Elena Chiriac, în ultima ediție a emisiunii și a pus mâna pe marele premiu de 50.000 de euro.

În marea finală au ajuns patru concurenți: Andrei Stoica, Viviana Sposub, Augustin Viziru și Elena Chiriac. Viviana a fost prima eliminată, urmată de Andrei, luptătorul ajungând pe locul 3 în concurs.



Augustin Viziru s-a rănit ușor în momentul în care a spart vitrina în care se afla trofeul

Concurentul a luat trofeul mult râvnit după ce a spart geamul unde se afla acesta. Din păcate, Augustin s-a ales cu o nouă accidentare, mai puțin gravă decât în 2015: s-a tăiat la picior. În momentul de glorie, actorul a izbucnit în lacrimi.

"După cinci ani de frustrări și de chinuieli am reușit să îmi aduc o satisfacție în suflet. Trofeul ăsta pentru mine reprezintă o liniște sufletească. În urmă cu cinci ani, Neti Sandu mi-a spus așa înainte să intru în finală: . După tot timpul ăsta, am sunat-o și am întrebat-o să îmi explice mai pe larg, că eu nu cred în astre

Mi-a dat o explicație pertinentă. Mi-a spus așa: . Eu din momentul ăla am luat hotărârea să devin un om bun. Am dus jocul ăsta la bun sfârșit fiind un om corect. Karma… lucrurile s-au așezat încât eu să țin acest trofeu acum în brațe’, a declarat Augustin Viziru, după ce a câștigat ‘Ferma’.Venise să facă curățenie în casa unei bătrâne oarbe. În dormitorul femeii avea să facă o descoperire înfiorătoare. Se afla acolo de 20 de ani

Ce plănuiește să facă actorul cu cei 50.000 de euro câștigați

Viziru a declarat că banii pe care i-a câștigat la Ferma Vedetelor îi va cheltui alături de oamenii pe care îi iubește.

“Îl voi aduce în familie, desigur. Am muncit foarte mult pentru acest premiu și voi cheltui acești bani strict pentru familie, pentru oamenii care contează în viața mea.

Când am primit propunerea de a participa, recunosc că mi-am dorit să revin. Ideea că am fost atât de aproape de trofeu și ceva m-a oprit din a-l câștiga, m-a enervat foarte tare. Chiar spuneam că eram decis să nu mai particip în alte reality show-uri, dar această propunere nu am putut să o refuz”, a declarat actorul pentru clic.ro.

Accidentarea lui Augustin Viziru, din finala emisiunii "Ferma", din 2015

Înainte să înceapă filmările de anul acesta, Viziru și-a serbat ziua alături de fiica sa șii a declarat că vrea să-și ia revanșa pentru că prima dată când a participat la emisiune a fost la un pas de a câștiga marele premiu.

Viziru a concurat și în urmă cu cinci ani, însă a ajuns la spital, după ce s-a tăiat la mâna stângă, cu toporul. În timp ce tăia buşteni, în cadrul primului duel din finală, Augustin şi-a secţionat tendoanele de la mâna stângă, după ce toporul s-a dezechilibrat şi l-a lovit. Accidentul teribil l-a scos din competiție: pentru că pierde mult sânge, a fost operat de urgență.

Cine este Augustin Viziru

Augustin Viziru este fratele lui Lucian Viziru și chiar nu este un actor cu acte în regulă, a devenit celebru în 2006, odată cu succesul serialului Lacrimi de iubire, iar apoi a cucerit din nou inima românilor, când a intrat în pielea personajului Armando din Inimă de Țigan. În ultima vreme, pe lângă filmele în care joacă, el a mai apărut și în diverse show-uri de televiziune, cum ar fi Ferma Vedetelor și Survivor România.