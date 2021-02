Augustin Viziru, infectat cu COVID-19. Simptomele cu care s-a confruntat actorul

Augustin Viziru a dezvăluit că el și iubita lui au fost infectați cu COVID-19, în urmă cu puțin timp. Actorul a povestit că a avut simptome ușoare și din fericire nu a avut nevoie de îngrijire medicală.

„Da, ne-am protejat cât am putut de mult, dar nu am scăpat nici noi de acest virus. Am avut însă noroc că am avut o formă ușoară. Adică am fost răcit și am traspirat câteva zile. Apoi ne-am revenit", a spus actorul, la Antena Stars.

Cine este iubita lui Augustin Viziru

Augustin Viziru a devenit tăticul unei frumoase fetițe în 2020. Chiar dacă nu a ezitat să-și arate bebelușul pe internet, actorul a ținut-o multă vreme ascunsă pe mama copilului său.

"Mereu am fost discret cu viaţa mea personală. Sunt lucruri pe care le trăiesc eu, în afara camerelor de filmat, şi aş vrea să rămână aşa. Ea nu-şi doreşte să fie persoană publică, nu îi place genul acesta de viaţă. Şi tocmai din acest motiv suntem împreună! (zâmbeşte) Ne înţelegem atât de bine din cam toate punctele de vedere. Atâta timp cât formăm un cuplu, îţi dai seama că sunt extrem de mulţumit şi fericit de cum este ea acum", a spus Viziru.

Viziru recunoscut că în curând va face pasul cel mare și se va căsători cu mama copilului său. Vedeta a povestit că a cunoscut-o pe aleasa inimii într-un local, unde l-a cucerit cu o singură privire, însă a fost destul de zgârcit cu amănuntele.

"Sunt un om prea norocos. Mă trec niște sentimente. Nu mai țin minte unde am cunoscut-o. Eram într-o locație unde se socializează, ne-am intersectat privirile. Nu știu cum să definesc sentimentele mele. Pur și simplu, mi-a captat privirea. Eu nu m-am așteptat să ajung în poziția asta niciodată. Știi cum e trecută la mine în telefon? Stăpâna!", a povestit el, despre iubita lui misterioasă.

Potrivit sursei citate, cei doi s-au cunoscut în 2019 și de atunci formează un cuplu. Chiar dacă nu s-a sfiit să publice fotografii pe rețelele sociale cu fiica sa, abia venită pe lume, Viziru nu a scăpat nici o fotografie cu cea care l-a făcut tătic.