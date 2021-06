Aurel Pădureanu, evacuat din vila în care a locuit alături de Cornelia Catanga: Nu am bani nici de chirie

După moartea Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu și fiul său, Alex, au fost evacuați din vila din Bragadiru și acum locuiesc cu chirie într-un apartament modest din Rahova, notează Click!.

Aurel Pădureanu a ajuns să stea cu chirie într-un apartament din Rahova

„Nu am mai putut să stau în Bragadiru, casa ne amintea de Cornelia. Ne-am mutat în Rahova, trebuie să plătesc și aici 350 de euro pe lună chirie. Asta e, am început să mai cânt, îmi fac meseria. Deocamdată rămânem aici. Nu a vrut nimeni să ne ajute. Am vorbit cu un domn primar și-mi dă o sumă de bani ca să pot să-mi plătesc chiria la o casă cu curte. Eu nu pot să stau la bloc, că fac zgomot când cânt. La curte însă se plătește peste 500 de euro. Eu nu am bani nici de chiria asta de la bloc”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru Kanal D.

Cornelia Catanga şi Aurel Pădureanu au avut mari probleme cu banii. Acum 16 ani, ei au luat un credit de 90.000 de euro de la bancă, pentru a-și renova vila din Chitila, dar nu au mai putut achita ratele și au fost executați silit, pierzând imobilul. S-au mutat apoi cu chirie în vila din Bragadiru, dar, din cauza pandemiei, nu au mai putut achita suma de 550 de euro pe lună.

Cornelia Catanga a fost răpusă de COVID pe 26 martie.