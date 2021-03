Aurel Pădureanu, revoltat pe medici după moartea Corneliei Catanga. Nu crede că artista a fost infectată cu COVID-19 și nu vrea să o înmormânteze conform protocoalelor

Aurel Pădureanu este împietrit de durere după moarte Corneliei Catanga, femeia lângă care și-a petrecut aproximativ 35 de ani. Artistul nu crede că soția lui era infectată cu COVID-19 și nu acceptă faptul că trebuie să o înmormânteze conform protocoalelor sanitare.

“Mă omor în fața spitalului! Cornelia mea nu pleacă într-un sac! Ea trebuie să fie văzută, pupată de cei care au iubit-o”, ar fi strigat, plin de durere, Aurel Pădureanu, scrie fanatik.ro.

Trupul neînsuflețit al Corneliei Catanga se află la morga Spitalului Universitar din Capitală și urmează să fie ridicat, în perioada următoare, de familie, care trebuie să respecte regulile impuse în cazul decesului cauzat de infecția cu coronavirus.

‘Azi noapte a ajuns la spital, a făcut stop cardio-respirator! Nu este Covid, au băgat-o ăștia la COVID, că așa vor ei! Vor ei… ne-au nenorocit! Nu pot să dau mai multe detalii, că sunt în situația în care sunt. Vă rog să mă iertați!’, a mai spus Pădureanu, potrivit sursei citate.

Cornelia Catanga avea mari probleme financiare

Pe de altă parte, soțul artistei spune că nu are bani de înmormântare. Mara Bănică a precizat că Aurel Pădureanu are probleme grave financiare și face un apel către Gigi Becali și Gabriela Firea, pentru a-l ajuta cu înmormântarea Corneliei Catanga.

Cum a murit Cornelia Catanga

Cântăreața de muzică lăutărească a murit, vineri dimineață, 26 martie, în urma unui stop cardio-respirator. Ea a ajuns la Spitalul Universitar cu o ambulanță pe care a chemat-o pentru că se simțea rău. Medicii i-au făcut testul COVID-19, care a ieșit pozitiv. Din nefericire, solista a murit când specialiștii au vrut să o intubeze. În ciuda eforturilor medicilor, manevrele de resuscitare nu au avut efect.

Mara Bănică a mai povestit că a primit vestea de la soțul artistei.A murit Cornelia Catanga! Cu ce medicament s-a tratat pentru a scăpa de COVID-19. Noi detalii ies la iveală

“Noi dormeam, era 04.45 și suna Catanga, nu e un secret, că ea mă mai suna noaptea, că avea insomnie, că era obișnuită cu viața de noapte. Am pus pe silențios telefonul și am avut, parcă, o presimțire. Am răspuns, era Aurel, care răcnea și îmi spunea: «Mara, a murit Cornelia» . I-am zis: «Linișteste-te» . Se urcase în mașină, pleca spre casă, era cu Alexandru, cu nora, erau bulversați, șocați. Înțeleg că a avut virusul, că s-a tratat o perioadă acasă, nu a mai putut să respire, au chemat ieri salvarea, iar când au vrut să o intubeze, că nu mai respira, a făcut două stopuri cardiace”, a mai povestit Mara Bănică la Antena Stars.