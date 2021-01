Aurelian Temișan și Monica Davidescu au făcut anunțul. Ce se întâmplă în căsnicia lor, la 26 de ani de când s-au cunoscut

Aurelian Temișan și Monica Davidescu s-au cunoscut în urmă cu 26 de ani. Împreună au o fetiță, iar zilnic se bucură de o poveste de dragoste așa cum și-au dorit întotdeauna. Artistul a ținut să mercheze aniversarea și a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu, aniversează 26 de ani de când s-au cunoscut

Așa cum se întâmplă în orice căsnicie, cuplul format din Monica Davidescu și Aurelian Temișan s-a bucurat de monete plăcute, dar au existat și clipe de dezamăgire.

„13 ianuarie 1995 - 13 ian. a.c. 26 de ani, pana acum, de cand ne-am cunoscut.

Ani buni, frumosi, intensi, cu planuri, cu dezamagiri, cu reusite, ani in doi, dupa care in trei, dar in aproape toti anii cu animalute in casa, ani in care am asistat la nasteri, in care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani in care am botezat, am cununat, am jucat impreuna in multe spectacole, ani in care am cantat, am ras, am aplaudat si am fost aplaudati... dar cel mai important e ca am fost sanatosi si ca am fost si suntem impreuna. Sa tot fim! Cu voi in preajma, sa va bucuram ca pana acum si sa simtim ca mai vreti... si mai vreti... si mai vreti...”, a scris Aurelian Temișan pe Facebook.