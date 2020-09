Modelul Bar Refaeli, condamnată la muncă în folosul comunității. Ce acuzații i se aduc fostei iubite a lui Leonardo DiCaprio (GALERIE FOTO)

Modelul Bar Refaeli a fost condamnat duminică de un tribunal israelian la nouă luni de muncă în folosul comunității, în procesul în care era acuzată de evaziune fiscală alături de mama ei, care a primit, la rândul ei, 16 luni de închisoare.

Refaeli, în vârstă de 35 de ani, și mama ei au fost condamnate în iulie pentru că nu au efectuat plățile care constituiau impozitul pentru venituri de aproape 10 milioane de dolari.

Cele două au fost obligate să plătească o amendă de 1,5 milioane de dolari, în plus față de datoria pe care o au către stat. Zipi Refaeli va începe să își ispășească pedeapsa cu închisoarea săptămâna viitoare.

