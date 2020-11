Beatrice Rancea, infectată cu COVID-19. Ce mesaj a transmis directoarea Operei Naţionale Române Iaşi

Beatrice Rancea, directoarea Operei Naţionale Române Iaşi, este infectată cu noul coronavirus. Aceasta a transmis că starea ei este bună și le mulțumește tuturor pentru gândurile bune pe care le-a primit.

„Mi-am făcut testul în regim privat, să văd cum stau lucrurile, am fost ieri dimineață, a fost pozitiv. Am luat legătura cu medicul și voi sta două săptămâni în izolare acasă. Sunt bine, nu am niciun simptom. Nu știu dacă m-am infectat sau nu în operă.

De luni se face o igienizare totală a instituției, DSP-ul a fost anunțat deja. Este mult mai sigur așa, vom igieniza complet instituția, dar așteptăm să vedem ce spune DSP-ul.

Evident, nu am stat fără mască, nimeni nu a intrat în birou la mine fără mască, am avut întâlniri de maximum 15 minute și la toate cu geamurile deschise în permanență, păstrând inclusiv distanțarea socială. Evident că și spectacolul de Tosca de săptămâna trecută a fost realizat în condiții de maximă siguranță”, a declarat Beatrice Rancea pentru Libertatea.

„Vă mulţumesc mult. Sunt foarte bine”, este mesajul transmis de Beatrice Rancea și la Europa FM.

COVID-19 la Opera Națională Iași

Angajații din departamentul administrativ al Operei Naționale din Iași, și-au făcut teste rapide pentru detectarea COVID-19 în cursul zilei de vineri și toate au ieșit negative, dar rămân izolați până la evaluarea DSP, iar de luni se vor face teste suplimentare RT-PCR la angajați.

Dealtfel, și pe pagina de Facebook a Operei Naţionale Iaşi a fost postat un mesaj conform căruia luni, 2 noiembrie, un salariat a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 şi un altul a fost carantinat. Cel infectat nu a mai avut acces în instituţie de joi, 29 octombrie:

„Stimați spectatori,

Față de anumite informații vehiculate în spațiul public, dorim să precizăm următoarele:

- luni (2 Noiembrie) am avut un salariat carantinat și unul confirmat pozitiv Covid19, dar care nu a mai avut acces în instituție de joi - 29 Octombrie;

- astăzi avem 2 cazuri confirmate și un salariat carantinat.

Vă asigurăm că spectacolul de marți seara s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță epidemiologică, fiind luate toate măsurile de prevenție a virusului Covid19”, se arată în comunicatul Operei.

Un nou record negativ în România: peste 10.000 de cazuri noi la nivel național

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, vineri, 10.260 de cazuri noi de COVID-19, consfințind astfel un nou record negativ la nivelul epidemiei de coronavirus din România. Potrivit autorităților, alte 123 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au murit într-un interval de 24 de ore, iar numărul pacienților pozitivi ce sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă este de 1.001.

Până vineri, pe teritoriul României au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 195.971 de pacienți au fost declarați vindecați.

Noul bilanț vine în contextul în care în țara noastră, începând de luni, intră în vigoare noi restricții.