Beyonce, artista cu cele mai multe nominalizări la Premiile Grammy 2021. Este urmată de Billie Eilish și Dua Lipa

Marți, Beyonce s-a bucurat de cele mai mai multe nominalizări la Premiile Grammy din 2021. La 39 de ani, diva se bucură de o performanță deosebită, fiind nominalizată la nici mai mult și nici mai puțin de nouă categorii, inclusiv „Înregistrarea anului” și „Cântecul anului”, scrie Reuters.

Beyonce, una dintre cele mai apreciate artiste pop

Diva este una dintre cele mai apreciate artiste pop din lume, iar acest fapt este ușor dovedit și de averea pe care a reușit să o strângă din muzică. De-a lungul carierei, cântăreața a reușit un să adune un număr total de 24 de nominalizări doar la Premiile Grammy, dar și un număr total de zece trofee, primite în urma nominalizărilor. Unele dintre cele mai cunoscute fiind în 2010, pentru celebra piesă „Single Ladies” – mleodia anului.

Anul acesta, în contextul protestelor din Statele Unite și mișcării „Black Lives Matters”, artista a lansat albumul „Black Parade”.

La Premiile Grammy din 2021, diva îi devansează în top de britanica Dua Lipa, care a primit doar patru nominalizări, dar și pe Taylor Swift care a revenit în clasament.

Artișii cu cele mai multe nominalizări la Premiile Grammy din 2021

Nominalizările pentru faimoasa gala au avut loc în cursul zilei de marți, iar topul artiștilor care au șansa să primească o statuetă, dar și care au fost încadrați la cele mai multe categorii arată astfel, potrivit Agerpres:

Artista rapp Megan Thee Stallion, în vârstă de 25 de ani, a primit patru nominalizări, inclusiv la categoria "revelaţia anului". Tânăra este considerată unul dintre fenomenele anului 2020.

Billie Eilish, cântăreața ce a stârnit o adevărată isterie în rândul adolescenților și care s-a bucurat de 4 nominalizări în 2020, rămân în top și primește alte patru nominalizări și pentru 2021.

Taylor Swift revine la Premiile Grammy, după lansarea hit-ului "Cardigan" și a albumului „Folklore”, fiind nominaliztă la categoria „Cel mai bun album”, dar și „Cântecul anului”.

Lista nominzalizaților la Premiile Grammy din 2021

Potrivit sursei citate mai sus, iată lista nominalizaților la cele mai importante categorii la Premiile Grammy din 2021:

Albumul anului

"Chilombo" (Jhene Aiko),

"Black Pumas" (Black Pumas),

"Everyday Life" (Coldplay),

"Djesse Vol.3" (Jacob Collier),

"Women In Music Pt. III" (Haim),

"Future Nostalgia" (Dua Lipa),

"Hollywood's Bleeding" (Post Malone),

"Folklore" (Taylor Swift)

Înregistrarea anului

"Black Parade" (Beyonce),

"Colors" (Black Pumas),

"Rockstar" (DaBaby ft. Roddy Ricch),

"Say So" (Doja Cat),

"Everything I Wanted" (Billie Eilish),

"Don't Start Now" (Dua Lipa),

"Circles" (Post Malone),

"Savage" (Meghan Thee Stallion ft. Beyonce)

Cântecul anului

"Black Parade" (Beyonce),

"The Box" (Roddy Ricch),

"Cardigan" (Taylor Swift),

"Circles" (Post Malone),

"Don't Start Now" (Dua Lipa),

"Everything I Wanted" (Billie Eilish),

"I Can't Breathe" (H.E.R.),

"If The World Was Ending" (JP Saxe ft. Julia Michaels)

Cel mai bun artist debutant

Ingrid Andress,

Phoebe Bridgers,

Chika,

Noah Cyrus,

D Smoke,

Doja Cat,

Kaytranada,

Meghan The Stallion

Cel mai bun album rap

"Black Habits" (D Smoke),

"Alfredo" (Freddie Gibbs & The Alchemist),

"A Written Testimony" (Jay Electronica),

"King's Disease" (Nas),

"The Allegory" (Royce Da 5'9')

Cel mai bun album rock

"A Hero's Death" (Fontaines DC),

"Kiwanuka" (Michael Kiwanuka),

"Daylight" (Grace Potter),

"Sound & Fury" (Sturgill Simpson),

"The New Abnormal" (The Strokes)

Cel mai bun album vocal pop

"Changes" (Justin Bieber),

"Chromatica" (Lady Gaga),

"Future Nostalgia" (Dua Lipa),

"Fine Line" (Harry Styles),

"Folklore" (Taylor Swift)

Cel mai bun album alternativ

Fiona Apple - "Fetch the Bolt Cutters",

Beck - "Hyperspace",

Phoebe Bridgers - "Punisher",

Brittany Howard - "Jaime",

Tame Impala - "The Slow Rush"