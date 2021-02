Bianca Drăgușanu a publicat fotografii cu fața desfigurată, în urma bătăilor primite din partea lui Alex Bodi (GALERIE FOTO)

Bianca Drăgușanu a făcut primele declarații după ce o fotografie în care apare desfigurată a fost publicată în presă. Vedeta a declarat că nu este vorba despre o fotografie făcută după ce ar fi fost bătută de Alex Bodi, așa cum s-a speculat, ci după o intervenție estetică.

Ea a dezvăluit că a luat decizia de a arăta cum arătă cu adevărat după ce a fost bătută, după ce o persoană a trădat-o și a dat publicității fotografia realizată în urma unei blefaroplastii.

Fața Biancă Drăgușanu, în urma intervențiilor estetice

"Eu n-am mințit niciodată în ceea ce privește operațiile mele estetice sau faptul că mie îmi place să fiu «tunată» sau cum vreți voi. Îmi place, da, să am buzele mari, îmi place să îmi fac botox, îmi plac lucrurile astea mult de tot", și-a început blondina seria de dezvăluiri.

Problema mea nu este că a apărut această poză cu mine tumefiată, pentru că eu, pe parcursul anilor, am greșit cu multe chestii, pestru că am tăcut de multe ori. Poza pe care am văzut-o cu mine nu este deloc plăcută, pentru că orice femeie care a trecut printr-o rinoplastie sau blefaroplastie se umflă foarte tare la față.Problema mea e cu persoana care a dat cu persoana care a dat poza cu mine așa, cu plasturii aceia pe față" a declarat fosta prezentatoare pe Instagram Stories, citează tacataca.prosport.ro.

Cum arăta Bianca Drăgușanu după ce a fost bătută de Alex Bodi

Ca să pună capăt șantajului, Bianca a arătat chiar ea câteva fotografii făcute după ce a fost bătută.

Fața Biancă Drăgușanu, în urma bătăilor primite de la fostul soț

"Mi-am asumat, mi-am asumat faptul că am greșit, pentru că am tăcut și am iertat. Pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie, am depus și o plângere penală", a mai spus blondina.

Fața Biancă Drăgușanu, în urma bătăilor primite de la fostul soț

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au fost căsătoriți jumătate de an

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu s-au cunoscut în toamna anului 2018 și s-au cununat civil 1 august 2019. După multe scandaluri și împăcări, în 10 martie 2020, căsnicia lor s-a încheiat la notar.