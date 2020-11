Bianca Drăgușanu, prima declarație după arestul lui Alex Bodi. Ce a spus despre fostul soț

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăguașanu, a fost reținut pentru 30 zile, după ce miercuri dimineață a fost condus la audieri, fiind implicat într-un dosar de trafic de persoane şi şantaj din care fac parte mai mulţi interlopi, potrivit Libertatea.

Se pare că acesta recruta mai multe tinere pe care le obliga să se prostitueze.

Fetele racolate de interlopi erau puse să se prostitueze în cluburi de noapte, unele dintre ele fiind violate, iar altele, vândute.

Bianca Drăgușanu, prima declarație după arestul lui Alex Bodi

”Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură va fi bine”, scrie Antena 3.

Potrivit impact.ro, aceasta a fost foarte supărată după ce a aflat.

”Biancăi nu i-a venit să creadă și e foarte supărată. În ciuda a tot ceea ce i-a făcut Alex, ea mai are sentimente pentru el, încă îl iubește, nu dispar cu totul peste noapte. Chiar dacă a bătut-o, umilit-o și s-a afișat cu altă femeie, ea niciodată nu ar vrea ca lui să i se întâmple ceva rău.

Nu va veni in țară pentru că astăzi participă la un eveniment important și nu are cum. Are planuri în Dubai pentru încă o perioadă de timp. Dar dacă Alex i-ar cere să se întoarcă pentru a-i fi alături, ea ar face asta imediat.'', au declarat apropiați ai Biancăi pentru Impact.ro.

Reamintim că miercuri dimineață, procurorii DIICOT au descins la 23 de adrese din opt județe: Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea pentru destructurarea unui grup infracțional organizat care se ocupa cu trafic de persoane și proxenetism. Una din percheziţii a fost locuinţa lui Alex Bodi.

De asemenea, victimele care nu doreau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme. Fetele erau ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, de unde zilnic erau duse în locurile unde trebuiau să practice prostituția.